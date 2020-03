„K omezování hromadných akcí není důvod," řekl po jednání Bezpečnostní rady státu premiér Babiš

Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je v případě omezení hromadných akcí postupovat obezřetně. Kdyby stát podle něj na několik měsíců zablokoval veškeré akce, mohl by způsobit „obrovské národohospodářské škody“. „Pokud dojde k prvnímu přenosu, tak to zvážíme, ale nyní je míra rizika velice malá,“ uvedl na tiskové konferenci.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch by byl nicméně rád, kdyby tyto akce byly nahlášeny příslušné místní krajské hygienické stanice. Ta pak posoudí míru rizika a dodá doporučení, jak postupovat dále.

Naposledy se seriál MS v biatlonu konal v severoitalské Anterselvě , odkud jeden nakažený divák odjel do Německa. Právě severní Itálie je jedním z epicenter šíření nákazy koronavirem v Evropě. Rada podle Babiše v tomto případě rozhodla správně, a to na doporučení hlavní hygieničky Evy Gottvaldové.

Premiér Andrej Babiš ve středu ráno před novináři znovu obhajoval rozhodnutí nevpustit diváky na světový pohár v biatlonu. „Pokud to nikdo nepochopil, je to akce nad 100 tisíc lidí,“ uvedl.

V úterý byl tento krok kritizován některými opozičními poslanci. S rozhodnutím není spokojen třeba poslanec za TOP 09 Miroslav Kalousek: „Proč nejsou vpuštěni diváci do Nového Města, ale mohou na utkání Sparty a Slavie? A co Matějská pouť? Ve všední den tam přijde 30 tisíc lidí, o víkendu 50 až 70 tisíc lidí. Tam ani žádná hygienická opatření dodržet nejdou, je to mnohem riskantnější,“ varoval.

V Česku je pět potvrzených případů nákazy koronavirem. Průběh onemocnění je u všech mírný

Oficiálně je v České republice zatím zaznamenáno pět případů nákazy koronavirem. Čtyři lidé leží na infekčním oddělení na pražské Bulovce, pátá žena v nemocnici v Ústí nad Labem. Na její žádost tam také zůstane a k převozu do Prahy tak nedojde.