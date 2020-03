Další tři lidé se nakazili koronavirem. U všech nemocných má nemoc mírný průběh, první půjdou koncem týdne domů

Státní zdravotní ústav původně nenařídil vyšetření ženy, protože byla lyžovat v Trentinu, tedy mimo nejhůře zasažené oblasti. Za místa epidemického šíření jsou považovány Benátsko, Lombardie, Piemont a Emilia Romagna. Sama se však poté obrátila na soukromou laboratoř. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) však považuje za chybu, že žena ani její lékař nekontaktovali hygieniky. Ti zatím zjišťují, kdo byl se ženou v kontaktu, a posílají je do domácí karantény.

Třetí potvrzený vzorek testovala soukromá laboratoř a později byla přítomnost nukleové kyseliny viru potvrzena i v Národní referenční laboratoři Státního zdravotního ústavu. „Vzhledem k tomu, že neexistuje potvrzení o kvalitě původního vzorku, byl v Nemocnici Na Bulovce u dané pacientky odebrán vzorek nový a odeslán znovu na vyšetření do Národní referenční laboratoře,“ doplňuje mluvčí. Oficiálně potvrzený výsledek má být znám ve středu večer.

Dva nové případy pocházejí z okolí dvou již dříve nakažených z Děčína. Příbuzná lidí, u nichž byla nákaza nově potvrzena, leží v ústecké nemocnici již od neděle. „Oba dva byli do výsledků testů izolováni v domácí karanténě a oba budou ode dneška (středa - pozn. red.) hospitalizováni v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem. Rodina se vrátila z oblasti Veneto v Itálii,“ uvedla mluvčí ministerstva Gabriela Štěpányová.

Podle primářky infekční kliniky Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová uvedla, že stav všech nemocných s potvrzeným koronavirem, kteří na jejím oddělení leží, je dobrý a jsou bez teploty. „Není to bezpříznakový průběh, je to průběh provázený respiračními příznaky, postižením dýchacích cest,“ uvedla s tím, že ve čtvrtek začne testování prvních hospitalizovaných, po kterém by mohli jít koncem týdne domů.

Spolužáci dětí jsou v karanténě

Do laboratoře šly také vzorky odebrané příbuzným nemocné ženy z Prahy 6 včetně dvou dětí, které po návratu z Itálie ještě byly dva dny ve škole. „Ta maminka mi zavolala ráno v půl sedmé, kdy mi potvrdila skutečnost, že se nechala vyšetřit v soukromé laboratoři,“ řekl České televizi ředitel školy Petr Karvánek.