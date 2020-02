Tlačím tím na ministry, vysvětlila Maláčová, proč chce zpřísnit systém dávek. Podle ekonoma se nevyplatí trestat děti za rodiče

„Jenže ty peníze nejdou rodinám, ale obchodníkům s chudobou,“ prohlásila Maláčová. „Celý problém s vyloučenými lokalitami bobtná a koncentruje se do Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Vím, že můj návrh není systémové řešení. To bych si přála od ministerstva pro místní rozvoj v oblasti výstavby bydlení a od ministerstva školství v oblasti základní školní docházky,“ dodala.

Ministerstvo práce připravilo novelu se změnami dávek na bydlení. Od roku 2021 plánuje nahradit nynější příspěvek a doplatek novým přídavkem. Jeho přidělení podmiňuje spoluprací příjemců s úřadem práce a řádnou školní docházkou jejich dětí. Pokud by předškolák či školák zameškal z jiných než zdravotních důvodů víc než sto hodin za pololetí, mohla by se dávka na půl roku snížit.

Podle ministerstva školství, zdravotnictví nebo resortu pro místní rozvoj přitom platí, že bytová nouze má negativní vliv na úspěch dětí ve školském systému. Podle Maláčové ale sloučení dávek na bydlení a jejich zpřísnění pomůže tlačit na sociálně slabé rodiče, aby posílali své děti do škol.

Podle ekonoma Jurajdy se to ale nevyplatí. „Budeme trestat děti za chyby jejich rodičů. Možnosti tlačit na rodiče už existují. Ale jestli jsme se něco naučili, tak to, že jenom tlak nepomáhá, to jenom rodiče a děti vytlačíte z jedné statistiky, ale dopad bude ještě horší. Fiskálně se to nevyplatí,“ upozornil a zdůraznil: „Investice státu do dětí za rodiče se vyplatí víc než cokoliv jiného.“

Kritiku k návrhu připojily už v lednu organizace, které se zaměřují na vzdělávání a sociální problematiku. Podle organizací by sankce – aby o přídavky na bydlení dočasně přišli rodiče dětí, které ve škole zameškají víc než 100 hodin za pololetí – zhoršila situaci chudých rodin a k lepšímu vzdělávání dětí by nepřispěla. Zrušit sankci doporučují třeba organizace EDUin, Platforma pro sociální bydlení a Institut pro sociální inkluzi.