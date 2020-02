Negramotné děti nemají budoucnost, říká Maláčová. Na jejich rodiče chce tlačit přes dávky na bydlení

Zásluhy nejsou pouze o penězích, řekla Maláčová. „Je to také o tom, jak člověk byl prospěšný pro společnost. Potom bychom tam také chtěli bonus nebo prémii za to, když člověk pracoval déle než 41 let.“

Podle ministryně by člověk, který celý život pracoval, ve stáří neměl být pod hranicí chudoby. Připomněla také, že nyní je věk odchodu do důchodu zastropován na 65 letech. „To znamená, že příštích pět let s tím vláda podle plánu nebude hýbat.“

Hranici 65 let považuje za udržitelnou a spravedlivou. Věk odchodu do důchodu by se podle Maláčové neměl posuzovat pouze z pohledu délky dožití, která stoupá, ale také podle délky života ve zdraví. „ A to je v Česku zhruba 62 let. Takže zastropování věku důchodu je tři roky nad životem ve zdraví,“ dodala.