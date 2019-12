Premiér Babiš zrušil zahraniční cestu, prezident Zeman vyjádřil soustrast pozůstalým

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připustil, že je možné, že tragédie na ostravské poliklinice změní bezpečnostní pravidla v nemocnicích, bezprostředně po střelbě to řekl v rozhovoru pro ČT24. Uvedl také, že resort bude situaci vyhodnocovat a řešit s představiteli nemocnic, co zlepšit.

Premiér Andrej Babiš (ANO) kvůli střelbě zrušil svou dvoudenní cestu do Estonska, na kterou měl vyrazit v úterý odpoledne. Předseda vlády místo toho po poledni odletí do Ostravy.

Podle Vojtěcha ale není jasné, jak by měla větší ostraha zdravotnických zařízení vypadat ani jak by se měla technicky řešit. „Vždy při takovýchto případech se ta debata otevře. Je otázkou, jak vůbec je to technicky možné, jestli bychom měli nějaké prohlídky pro každého, kdo přijde do areálu nemocnice nebo polikliniky? Já si to úplně nedokážu představit. Je to veřejný prostor,“ uvedl.

Politici hovoří o tragédii, která se nesmí opakovat

„Těžko se mi hledají slova. Doufám, že se podaří brzy dopadnout pachatele střelby v Ostravě. Upřímnou soustrast všem blízkým obětí,“ napsal krátce po události na Twitter ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD).

„Mé myšlenky jsou se zaměstnanci a pacienty Fakultní nemocnice v Ostravě. Přesně před měsícem jsem měla možnost toto pracoviště plné profesionálů navštívit. Takováto tragédie se u nás již nikdy nesmí opakovat,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO).

Nedávno fakultní nemocnici v Ostravě navštívil i předseda Senátu Jaroslav Kubera (ODS). Uvedl, že je to pro něj kvůli tomu velmi citlivá otázka. „Je smutné, že právě v tomto adventním čase došlo k té tragédii, ke které došlo,“ řekl v rozhovoru pro ČT24. Dodal, že podle odborníků neexistují žádná reálná opatření, jak zabránit takovým situacím. „Jediné co, můžeme udělat je školit občany, jak se mají v takové chvíli zachovat,“ vysvětlil. Za sebe i za Senát Kubera popřál hlubokou soustrast všem pozůstalým a brzké uzdravení zraněným.

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který z Ostravy pochází, napsal, že je událostmi – brutálním útokem a počtem obětí – šokován.

„Jsem otřesen zprávami o tragédii v Ostravě. Vyjadřuji upřímnou soustrast všem příbuzným a přátelům obětí tohoto útoku. Je to obrovské neštěstí,“ uvedl předseda KDU-ČSL Marek Výborný. Poděkoval policii a záchranářům za nasazení.

„Rád bych vyjádřil svou upřímnou soustrast rodinám a přátelům obětí střelce v Ostravě. Jsem přesvědčený, že policie na místě koná maximum, aby pachatele dopadla. Životy obětem bohužel však už nikdo vrátit nemůže,“ uvedl šéf Pirátů Ivan Bartoš.

Soustrast pozůstalým a naději, že pachatel bude brzy dopaden, na Twitteru vyjádřili dále například předsedové ODS Petr Fiala a STAN Vít Rakušan, šéf lidoveckého poslaneckého klubu Jan Bartošek nebo předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Šéf KSČM Vojtěch Filip uvedl, že jeho strana brutální trestný čin odsuzuje. „KSČM vyjadřuje hlubokou soustrast a účast pozůstalým a blízkým osobám obětí střelby. Všem zraněným přeji brzké a plné uzdravení,“ stojí v prohlášení.