Velká prosincová železniční revoluce je tu. České dráhy v neděli přenechají část linek konkurenci

O prázdninách potom nebude k dispozici přímé spojení z Čech do Norimberka. Linka Cheb–Norimberk bude v červenci a srpnu dočasně ukončena v Marktredwitz.

Regionální doprava: Všechno je jinak

Nejenom stát se nově obrátil na soukromé dopravce. Učinily tak i některé kraje. České dráhy přijdou v neděli o některé linky v Ústeckém, Libereckém, Pardubickém a Zlínském kraji.

Ústecký kraj byl při přerozdělování svých linek nejštědřejší. Dráhy musí přenechat své spoje RegioJetu a také společnosti Länderbahn. Länderbahnu kraj přiřkl linky Osek–Rakovník a také Jirkov–Lužná, které zasahují i do Středočeského kraje, a víkendové vlaky z Chomutova do Vejprt. RegioJet potom bude jediným dopravcem na tratích ze Žatce do Mostu, pravobřežní trati Ústí nad Labem – Děčín (přes Velké Březno) a také z Ústí nad Labem do Mostu přes Bílinu. Jeho vlaky budou jezdit zároveň i po paralelní trati přes Duchcov, kde ale většina výkonů zůstane Českým drahám a RegioJet zajistí posilové spoje. Podobná bude jeho role i na tratích z Teplic do Litvínova a z Kadaně-Prunéřova do Kadaně. Kromě ČD, Länderbahnu a RegioJetu začne na severu Čech denně jezdit i společnost AŽD, která již dříve provozovala sezonní vlaky mezi Lovosicemi a Mostem. Nově je linka protažena do Litoměřic a bude jezdit denně.

Po takzvané švestkové dráze budou vlaky soukromého dopravce jezdit každé dvě hodiny a v pracovní dny pojedou navíc ještě vlaky Litoměřice–Třebívlice, takže v tomto úseku bude spojení co hodinu.

Žádný z nových dopravců nevypraví na koleje něco, co by cestující neznali. Länderbahn i AŽD připravily motorové jednotky Regiosprinter, jaké slouží již dva roky na Šumavě, RegioJet se vytasí s postaršími motoráky řady 845, které dobře znají cestující od Arrivy. Dopravce se ale smluvně zavázal, že se to změní a do dvou let nasadí zcela nové elektrické jednotky.

Kromě změn dopravců a oživení pravidelného spojení mezi Lovosicemi a Mostem se cestující v kraji dočkají s novým jízdním řádem i některých dalších novinek. Především je to zahájení elektrického provozu do Litvínova, díky kterému začnou jezdit přímé vlaky Ústí nad Labem (či Děčín) – Litvínov a nebude již nutné na poslední dva kilometry přestupovat jako dosud. O víkendech pak přibude druhý pár spěšných vlaků z krajského města do Moldavy a po celý týden bude nově jezdit večerní osobní vlak z Mělníka do Ústí nad Labem.

Na druhé straně se zhorší spojení na hlavní trati mezi Teplicemi a Mostem. Začne její oprava, kvůli tomu Správa železniční dopravní cesty prodloužila jízdní doby. „Bohužel v Mostě dojde k rozvázání přestupních přípojů,“ upozornila Markéta Flochová z dopravního odboru Ústeckého kraje.