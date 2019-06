Problémy Babiše a Agrofertu se neměly do Bruselu vůbec dostat, myslí si Čunek. Bojí se, že ČR ztratí stamiliony

„Já to vidím jako závadovou záležitost. Víte proč? Když jsem byl zvolen starostou, hejtmanem, senátorem či ministrem, vždy jsem to bral tak, že zastupuji daný region. Mnohokrát se stane, i v této pozici, když vyjednáváme, tak jsou chvíle, kdy bych chtěl říct něco, čím bych si ulevil, ale poškodilo by to moji vyjednávací pozici. Takže skousnu jazyk mezi zuby,“ řekl senátor, který byl v roce 2007 a znovu mezi lety 2008 a 2009 i vicepremiérem a ministrem pro místní rozvoj.

Domnívá se, že důsledkem toho, že „Piráti, nebo kdo to podal, a ostatní se dovolávají Bruselu, ať to vyšetří“, může být vracení stovek milionů korun. „V tomto případě je to problém těch, kteří – z mého pohledu – žalují jinam. My můžeme všichni přijít o peníze,“ varoval.

Jestli se snad Andrej Babiš či Agrofert dopustili něčeho nezákonného, lze podle Jiřího Čunka zjistit i v Česku bez intervence ze strany Evropské komise.

„Jestli je skutek trestným činem, pak nechť se předloží soudu. Soudy když shledají, že to je pravda, ať podle toho vyřknou trest – ale ne, že se kauza dlouho vleče. To je trestní rovina. Naopak ve druhé rovině, v rovině dotační, se máme všichni semknout a dělat vše pro to, aby peníze, které přišly, neopustily Českou republiku,“ doporučil.

Problémy s výkladem ústavy nemá řešit soud, nýbrž zákonodárci, odmítl Čunek žalobu na prezidenta

Senátem ve čtvrtek nerezonovalo jen jméno Andreje Babiše, ale také prezidenta Miloše Zemana. Senátor Václav Láska (Senátor 21) oznámil, že sehnal dostatek podpisů k tomu, aby se dostala žaloba proti hlavě státu na senátní plénum. Čunkův podpis mezi potřebnou třicítkou podle jeho slov není.