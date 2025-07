Izraelskou vládu opouští další strana

Izraelská vláda má nyní 61 křesel. Skutečnost, že Šas zůstává v parlamentní koalici, nechává podle serveru The Times of Israel otevřenou možnost případnému návratu strany do vlády, pokud by otázka branné povinnosti byla vyřešena.

Ultraortodoxní strany argumentují tím, že zákon o osvobození studentů ješiv, tedy židovských náboženských škol, byl klíčovým slibem v jejich dohodě o vstupu do vládní koalice na konci roku 2022.