Ústavní žaloba na prezidenta má dostatek podpisů, aby ji projednal Senát. Není ale jisté, že ji senátoři odsouhlasí

Žaloba popisuje sedm skutků prezidenta Zemana, které považuje za hrubé porušení ústavy. Je mezi nimi mimo jiné jmenování kabinetu Jiřího Rusnoka v roce 2013, Zemanovo odmítnutí jmenovat Miroslava Pocheho ministrem zahraničí nebo zpochybňování nezávislosti justice.

„Pokud by Senát mlčel, žádnou aktivitu nevyvinul, tak to znamená, že veškeré jednání prezidenta je v pořádku. Jednání prezidenta by tím legitimizoval,“ myslí si Láska.

Z ČSSD se přidal pouze Dienstbier

Kromě klubu Senátor 21 jsou pod žalobou podepsáni taky zástupci lidovců, Starostů, občanských demokratů a TOP 09. „Je třeba mluvit o tom, jestli je možné, aby prezident porušoval ústavu, aby ji vykládal, jak chce. Případně aby nerespektoval rozhodnutí nezávislých soudů,“ říká 1. místopředseda Senátu Jiří Růžička (TOP+STAN).

Podle předsedy senátorského klubu STAN Petra Holečka mají právě zástupci Starostů a nezávislých „impulzy o tom, že se tak děje, a proto většina z nich ústavní žalobu na prezidenta podepsala“.