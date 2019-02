Došlápněme si na největší firmy a jejich daně, radí poslankyně Richterová, kde vzít peníze na důchody

„Pečující“ mají různé možnosti přivýdělku, ale informace si musí zjistit svépomocí. Nikdo také nemonitoruje, jak péči zvládají a zda by nepotřebovali pomoct třeba s odlehčující službou nebo jinak podpořit. Richterová si představuje, že by dotyčného doma navštívili úředníci a nabídli mu radu.

Úřady by na to podle Richterové měly kapacity, kdyby se nevěnovaly „nadbytečným úkonům“. Poukázala například na to, že Orgány sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) musí evidovat každé dítě, jehož rodiče se rozvádějí, aniž by mělo jiné potíže.

Ve výsledku se tak OSPODy zabývají případy 300 tisíc dětí, což podle Richterové znamená nezanedbatelnou časovou i finanční zátěž. „Věnujeme státní pozornost každému i třeba konsenzuálně probíhajícímu rozvodu, namísto toho, aby energie zůstaly skutečně pro ty děti, které ji potřebují,“ zdůraznila.