Místo Potůčkovy nastupuje nová důchodová komise Danuše Nerudové. Má 43 členů

„Prostředí, ve kterém žijeme, se dynamicky mění a jsme svědky fundamentálních společenských a ekonomických změn a důchodový systém, aby mohl plnit svou primární funkci, a to je zabezpečovat občany na stáří, tak musí nějakým způsobem na změny reagovat,“ uvedla předsedkyně Komise pro spravedlivé důchody a rektorka brněnské Mendelovy univerzity Danuše Nerudová.

Na tématech o nižších penzích žen a dřívějších důchodech pro náročné profese se shodly koaliční strany ANO a ČSSD. Podle odborníků a některých politiků tyto dvě záležitosti ale reformu nepředstavují a kabinet by se měl zaměřit hlavně na příjmy systému a poměr důchodu ke mzdě.

K vytvoření odborné skupiny pro reformu se v programovém prohlášení zavázaly obě vlády premiéra Andreje Babiše (ANO). Nová komise by měla podle vládního programu připravit řešení se „standardem plošného zabezpečení na principu solidarity“ a posílením zásluhovosti i s motivací ke spoření na stáří.

Maláčová uvedla, že by o nižších penzích žen komise měla diskutovat v březnu na svém druhém jednání, dostane k nim pět scénářů řešení. Podle legislativního plánu vlády má ministerstvo práce důchodovou novelu mít hotovou v červnu.

Podle Maláčové je nutné „postupnými kroky měnit nespravedlnosti v důchodovém systému“. Míní, že bude velmi důležité, aby komise pracovala konsenzuálním způsobem. „Všech 43 subjektů, které jsme oslovili, jmenovalo svého zástupce,“ nastínila. Tým se má poprvé sejít 22. února a setkání by se měla opakovat jednou za měsíc.

Důchodová komise fungovala už za minulého volebního období za Sobotkovy vlády ČSSD, ANO a lidovců. Šéf předcházející komise Martin Potůček míní, že je potřeba pracovat na obou frontách – na dílčích parametrech i dlouhodobějších změnách. „Je zřejmé, že dlouhodobé změny vyžadují systematické úsilí veřejné správy. V tomto smyslu fakt, že komise vznikají a zanikají, není dobrý. Bylo by lepší, kdyby vznikl nějaký stálý, kompetentní a kapacitně vybavený orgán, který by zásadnější reformy připravoval,“ tvrdí.

„Pokud má nová komise řešit hlavně to, o kolik více či méně budou ženské penze nuznější než ty mužské, postrádá její existence valného smyslu a patrně se zařadí za předešlé, víceméně neúspěšné důchodové komise,“ dodal.

Podle hlavního ekonoma Czech Fund Lukáše Kovandy jde o dílčí krok, který vůbec neřeší podstatu problému. „Je varovné, že si komise za svoji prioritu bere parametrickou změnu, a nikoli změnu systémovou. Zjednodušeně řečeno, komise si za prioritu klade rozdělování peněz, které bude mít stát pro účely penzí k distribuci, zatímco na druhou kolej odsunuje debatu nad tím, jak zajistit, aby do důchodového systému více peněz přitékalo,“ upozornil.

Hlavním úkolem minulé komise bylo navrhnout zrušení takzvaného druhého pilíře, který prosadil pravicový kabinet. Reformu tehdejší tým nenavrhl. Vytvořil ale seznam otázek, na které by politici měli dát odpověď a o nichž by měli rozhodnout. Jedna z nich se týkala zajištění příjmů do důchodového systému.

Podle závěrečné zprávy tehdejší komise, kterou také tvořili zástupci stran, experti, odboráři i lidé z různých organizací, není model týmu s tolika členy při hledání podoby důchodové reformy příliš úspěšný. Komise tak doporučovala, že by se měl najít účinnější způsob práce na reformních krocích, který by rychleji vedl k dohodě a k promítnutí změn do systému penzí.

Potůček se účastní i nynější komise pro spravedlivé důchody, a to za jedno z akademických pracovišť. Dalším z členů je znovu také profesor Jaroslav Vostatek z Vysoké školy finanční a správní. Z jeho návrhu důchodové reformy vycházelo hnutí ANO. Do nového týmu nastoupil rovněž místopředseda odborové konfederace Vít Samek či demograf Tomáš Kučera. I oni zasedali v Potůčkově komisi.