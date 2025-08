Vědci našli pachatele masového vymírání hvězdic

Největší masové vymírání mořských hvězdic přineslo možná až miliardy mrtvých zvířat. A vědeckou záhadu, kterou vědci rozluštili až dvanáct let poté, co se odehrála.

Pachatel byl celé roky neznámý. Podezřelých sice měli vědci spoustu, ale chyběli jim důkazy, jimiž by je usvědčili. Podařilo se jim to až nyní, a to díky sérii experimentů. Ty nade vší pochybnost usvědčily nenápadného viníka, který se skrýval nikým neviděný u mořského dna.

A jako vždy v podobných případech to mělo dopady i na celý ekosystém: došlo k přemnožení ježovek, jimiž se hvězdice živí – a to zase vedlo na některých místech k úhynu chaluhových kelpových lesů, jež přemnožené ježovky v podstatě sežraly.

Tu ale zatím mořští biologové nenašli, pracují s několika podezřeními. Bakterie by se mohly šířit skrze nějakou potravu, kterou hvězdice sdílejí, ale obecně se také ví, že tyto mikroorganismy mají rády teplejší vodu. Právě roku 2013 se začala na stejném místě zvětšovat oblast rekordně teplé vody, jež dostala později jméno The Blob - Skvrna. Ta měla dramatické dopady i na jiné druhy než mořské hvězdice.

A pak odpadali další a další podezření, mezi nimiž byly především viry. A tak se vědci podívali na větší organismy, bakterie. Vibrio pectenicida začali podezřívat proto, že už v minulosti se stala viníkem jiné katastrofy, když napadala jiné druhy ostnokožců. Celý rod vibrio je spojený se schopností způsobovat nakažlivé nemoci a další vážné zdravotní problémy. A to i u lidí, protože do tohoto rody patří i bakterie, která způsobuje choleru.

Už ve studii z roku 2019 autoři popsali, že existuje souvislost mezi intenzitou této epidemie a mořskými vlnami veder. Zda za epidemii mohla opravdu tato událost, zatím není jisté, mohl by to odhalit další výzkum. Ten už probíhá. Cílí na potenciální ochranu mořských hvězdic před bakterií: například tím, že by vědci v laboratořích chovali ty s mutacemi, jež by jim daly odolnost vůči tomuto patogenu. Vysazovaly by se pak do oceánu.