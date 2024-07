Tepelné ostrovy nemají zázračné řešení. Svá negativa mají i stromy, soláry či klimatizace

Slunečné a teplé až horké letní dny představují zvýšenou tepelnou zátěž, kterou zejména ve větších městech umocňuje působení takzvaného tepelného ostrova. Při něm dochází k přehřívání zejména hustěji zastavěných oblastí s potenciálně negativními dopady na tamní obyvatele. Proto je důležité ohřívání co nejvíce omezit.

Klasickou pasivní formou je instalace klimatizací do bytů a domů, nicméně to naráží jak na vysoké finanční náklady, tak v řadě případů i na problematickou realizaci s ohledem například na památkovou ochranu budov a měst. A v neposlední řadě je tu i efekt odpadního tepla vznikajícího při klimatizaci, kterým se ohřívá venkovní prostor, což následně zesiluje ono lokální přehřívání – a to v horkých dnech zhruba o jeden stupeň.