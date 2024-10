Regenerace jako u žab. Čeští vědci objevili buňky schopné hojit rány bez jizev

Regenerace není nic kouzelného: celá řada organismů si obnovuje poškozené, nebo dokonce úplně ztracené tkáně jako na běžícím páse, aniž by poškození zanechalo jakékoliv jizvy – od nezmarů přes ještěrky až po člověka. Ten to ale dokáže jen v době, kdy je embryem.

Schopnost regenerace je u embryí, která se hojí bez jizev, a dokonce mohou obnovit chybějící části těla, zcela přirozená a bez problémů. Tento mechanismus funguje ještě i u nenarozených dětí. Právě to je důvod, proč se řada operací provádí ještě v děloze matky. Protože jakmile se dítě narodí, schopnost regenerace ztrácí – zranění se už hojí tvorbou jizev. Ale co kdyby bylo možné dospělým lidem tuto schopnost alespoň na čas vrátit? Právě to je cílem českého výzkumu, který už se může pochlubit prvními výsledky.