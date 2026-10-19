Japonsko vyšle sondu na Phobos


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, JAXA, ČTK

Japonská agentura pro výzkum vesmíru (JAXA) se tento týden chystá vyslat sondu na jeden ze dvou měsíců Marsu – Phobos. Slibuje si od toho poznatky o vzniku obou měsíčních souputníků této planety. Mise, která má trvat pět let, by také mohla pomoci objasnit původ života ve Sluneční soustavě, napsala agentura AP.

Vzorky z měsíce jménem Phobos poskytnou vědcům užitečná data, na jejichž základě budou moci zvážit využití tohoto vesmírného tělesa jako základny pro budoucí pilotovanou misi na Mars, uvedl vedoucí projektu mise MMX (Martian Moons eXploration) Jasuhiro Kawakacu. „Navzdory svému potenciálnímu významu nebyly měsíce Marsu nikdy důkladně prozkoumány,“ dodal.

V čele mezinárodní mise, na níž se podílí americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) nebo Evropská kosmická agentura (ESA), stojí Japonsko. K vynesení sondy do vesmíru poslouží japonská nosná raketa H-3, uvádí AP, podle níž v minulosti mířila k Marsu řada misí, avšak jeho měsíce zůstávají do značné míry záhadou. Několik ruských pokusů o přistání na Phobosu skončilo neúspěchem.

Phobos na snímku sondy Mars Reconnaissance Orbiter z 23. března 2008
Zdroj: NASA

Mars je druhou nejmenší planetou sluneční soustavy (po Merkuru) a čtvrtou co do vzdálenosti od Slunce. Oproti Zemi má přibližně čtvrtinový povrch a pouze asi desetinu hmotnosti. Má dva malé měsíce: Phobos (Strach) a Deimos (Hrůza).

Pětiletá mise

V nadcházející misi se vědci rozhodli podle AP odebrat vzorky Phobosu především proto, že je blíže k Marsu než Deimos a může obsahovat více informací o samotné planetě. Obíhá kolem ní přibližně ve vzdálenosti asi šesti tisíc kilometrů.

Cesta k rudé planetě bude dlouhá. I když se nachází k Zemi nejblíže, stále je dělí 55 milionů kilometrů, napsala AP, podle níž sonda k Marsu dorazí přibližně za rok. Poté bude tři roky operovat u Phobosu, plánuje se i přistání francouzsko-německého vozítka Idefix na povrchu měsíce, a v roce 2031 se vydá zpět k Zemi.

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