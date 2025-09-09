Hmyz mizí i z míst, kde ho neohrožuje člověk. Viníkem je změna klimatu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24, Ecology, University of North Carolina at Chapel Hill

Nový výzkum horských luk ukázal, že i když je příroda nedotčená lidským vlivem, stejně tam dochází k výraznému úbytku létajících druhů hmyzu.

Měly by tam být ideální podmínky, takový hmyzí ráj. Člověkem prakticky nedotčené louky v americkém Coloradu jsou chráněné, aby tam byl lidský vliv omezený, jak jen to jde – nepronikají sem pesticidy, neteče sem znečištěná voda, nepadá sem smog a nehnojí se. Jenže hmyz tam neprosperuje. Naopak.

Podle nové studie přírodovědců z Univerzity Severní Karolíny v Chapel Hill tam létajícího hmyzu rychle ubývá. Entomologové popsali, že ročně se tam populace těchto tvorečků zmenší průměrně o 6,6 procenta. To nemusí vypadat jako velká ztráta. Jenže výzkum trval dvacet let, což znamená, že celkem přišla tamní příroda o 72,4 procenta hmyzu.

Hmyzem roku je světluška. Ohrožuje ji světelný smog
Světlušky

Podle autorů studie jsou hlavní příčinou značného úbytku hmyzu stále stoupající letní teploty, na které se hmyz není schopný dostatečně rychle adaptovat.

„Hmyz má v krizi biologické rozmanitosti jedinečné, i když nepříznivé postavení. A to kvůli ekologickým službám, které poskytuje, jako je koloběh živin a opylování, a kvůli své zranitelnosti vůči změnám životního prostředí,“ komentoval výsledky hlavní autor práce Keith Sockman. „Hmyz je nezbytný pro fungování suchozemských i sladkovodních ekosystémů,“ zdůraznil.

Střípek poznání

Výsledky této studie vyplňují důležitou mezeru v globálním výzkumu hmyzu. Existuje spousta studií, které popisují, jak ho ubývá v zemědělské krajině, v „průmyslových“ lesích i ve městech nebo ubývajících pralesích. Ale o to méně je prací, jež by popsaly, jak se mu vede v nedotčených a relativně nenarušených oblastech. Tato studie přesvědčivě ukazuje, že k dramatickým ztrátám může docházet i tam, kde je přímý vliv člověka minimální, což naznačuje, že klíčovým faktorem může být zmíněná změna klimatu.

Termití kamikaze. Záhadu hmyzu žijícího s bombou na zádech vyřešili čeští vědci
Termit Neocapritermes taracua

„Několik nedávných studií uvádí významný úbytek hmyzu v různých ekosystémech pozměněných člověkem, zejména v Severní Americe a Evropě,“ vysvětluje Sockman. „Většina těchto výzkumů se ale zabývá ekosystémy, které byly přímo ovlivněny člověkem nebo jsou obklopeny ovlivněnými oblastmi, což vyvolává otázky ohledně úbytku hmyzu a jeho příčin v přírodnějších oblastech.“

Sockman zdůrazňuje, jak důležité jsou tyto výsledky pro zachování biologické rozmanitosti: „Hory jsou domovem nepřiměřeně vysokého počtu místně přizpůsobených endemických druhů, včetně hmyzu. Pokud tedy poklesy uvedené v této studii odrážejí obecný trend, může být ohrožena pozice hor jako hotspotů biologické rozmanitosti,“ upozorňuje.

Odkaz na studii
Xixao
Načítání...