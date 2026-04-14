Do roku 2050 budou mít metabolické onemocnění jater téměř dvě miliardy lidí, uvádí studie

Onemocnění jater spojené s poruchou metabolismu (MASLD), při němž se v játrech hromadí tuk, bylo diagnostikováno u 1,3 miliardy lidí. Studie zveřejněná ve vědeckém časopise The Lancet uvádí, že do roku 2050 bude metabolickými onemocněními jater postiženo 1,8 miliardy lidí, což představuje nárůst o 42 procent oproti roku 2023.
Podle nejnovějších odhadů se počet lidí postižených tímto onemocněním zvýšil za pouhé tři dekády o 143 procent a výhled naznačuje, že v příštích letech poroste dál.
Tento nárůst souvisí především s růstem světové populace a se změnami životního stylu, zejména s vyšší mírou obezity a zvýšenou hladinou cukru v krvi.
Výsledky studie ukazují, že onemocnění bylo v roce 2023 častější u mužů než u žen a nejvyšší míru výskytu vykazovalo u starších dospělých ve věku 80 až 84 let. Největší počet postižených ale připadal na mladší věkové skupiny, konkrétně na muže ve věku 35 až 39 let a ženy ve věku 55 až 59 let.
Vysoká hladina cukru v krvi byla celosvětově hlavním faktorem zdravotních problémů souvisejících s MASLD. Následovaly vysoký BMI a kouření, což ukazuje na silnou souvislost s diabetem 2. typu a obezitou.
Afrika a Blízký východ vykazují nejvyšší míru výskytu
Některé regiony, včetně severní Afriky a Blízkého východu, vykazovaly ve srovnání s ostatními regiony nepoměrně vyšší míru výskytu MASLD. Naopak region Asie a Tichomoří měl nejnižší prevalenci.
Počet postižených ale prudce vzrostl v zemích po celém světě. Například ve Spojeném království se prevalence mezi lety 1990 a 2023 zvýšila o 33 procent, což představuje největší nárůst v západní Evropě.
Výzkum ale ukázal, že ačkoli počet lidí postižených tímto onemocněním vzrostl, celkový dopad na zdraví, který je měřený počtem let ztracených kvůli nemoci nebo úmrtí, zůstal stabilní.
Metabolickou dysfunkcí asociované steatotické onemocnění jater, dříve známé jako nealkoholické ztučnění jater (NAFLD), patří podle studie mezi nejrozšířenější a nejrychleji narůstající onemocnění jater na světě.
Mnoho lidí nepociťuje žádné příznaky, ale pokud se onemocnění rozvine, může se projevit výraznou únavou nebo bolestí břicha.
Mariana Ribeiro Soaresová, RTP, 14/04/2026 12:08 (GMT+2)
Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.