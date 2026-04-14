Do roku 2050 budou mít metabolické onemocnění jater téměř dvě miliardy lidí, uvádí studie


před 1 hhodinou|Zdroj: Evropský pohled

Onemocnění jater spojené s poruchou metabolismu (MASLD), při němž se v játrech hromadí tuk, bylo diagnostikováno u 1,3 miliardy lidí. Studie zveřejněná ve vědeckém časopise The Lancet uvádí, že do roku 2050 bude metabolickými onemocněními jater postiženo 1,8 miliardy lidí, což představuje nárůst o 42 procent oproti roku 2023.

Podle nejnovějších odhadů se počet lidí postižených tímto onemocněním zvýšil za pouhé tři dekády o 143 procent a výhled naznačuje, že v příštích letech poroste dál.

Výsledky studie o celosvětové zátěži nemocemi, úrazy a rizikovými faktory odhadují, že do roku 2050 bude MASLD trpět 1,8 miliardy lidí. Oproti roku 2023 by to znamenalo nárůst o 42 procent.

Tento nárůst souvisí především s růstem světové populace a se změnami životního stylu, zejména s vyšší mírou obezity a zvýšenou hladinou cukru v krvi.

Výsledky studie ukazují, že onemocnění bylo v roce 2023 častější u mužů než u žen a nejvyšší míru výskytu vykazovalo u starších dospělých ve věku 80 až 84 let. Největší počet postižených ale připadal na mladší věkové skupiny, konkrétně na muže ve věku 35 až 39 let a ženy ve věku 55 až 59 let.

Vysoká hladina cukru v krvi byla celosvětově hlavním faktorem zdravotních problémů souvisejících s MASLD. Následovaly vysoký BMI a kouření, což ukazuje na silnou souvislost s diabetem 2. typu a obezitou.

Afrika a Blízký východ vykazují nejvyšší míru výskytu

Některé regiony, včetně severní Afriky a Blízkého východu, vykazovaly ve srovnání s ostatními regiony nepoměrně vyšší míru výskytu MASLD. Naopak region Asie a Tichomoří měl nejnižší prevalenci.

Počet postižených ale prudce vzrostl v zemích po celém světě. Například ve Spojeném království se prevalence mezi lety 1990 a 2023 zvýšila o 33 procent, což představuje největší nárůst v západní Evropě.

Výzkum ale ukázal, že ačkoli počet lidí postižených tímto onemocněním vzrostl, celkový dopad na zdraví, který je měřený počtem let ztracených kvůli nemoci nebo úmrtí, zůstal stabilní.

Metabolickou dysfunkcí asociované steatotické onemocnění jater, dříve známé jako nealkoholické ztučnění jater (NAFLD), patří podle studie mezi nejrozšířenější a nejrychleji narůstající onemocnění jater na světě.

Mnoho lidí nepociťuje žádné příznaky, ale pokud se onemocnění rozvine, může se projevit výraznou únavou nebo bolestí břicha.

Mariana Ribeiro Soaresová, RTP, 14/04/2026 12:08 (GMT+2)

Tento článek byl přeložen za pomoci umělé inteligence.

Sněmovna potvrdila stav legislativní nouze pro projednání zákona o regulaci cen paliv

Sankcionovaný čínský tanker i přes blokádu USA proplul Hormuzským průlivem

ČT a ČRo mají od příštího roku místo poplatků dostávat peníze ze státního rozpočtu, řekl Klempíř

Firma AVE CZ u soudu neuspěla ve sporu o spalovnu v Rybitví, podá kasační stížnost

Vance vyzval papeže, aby se nevměšoval do amerických záležitostí

Účastníci Pochodu živých si připomněli oběti holocaustu

Ke konání sudetoněmeckého sjezdu se Brno postavilo neutrálně

ÚS vyhověl stížnosti Knížáka, justice musí znovu rozhodovat o rehabilitaci

Aktuálně z rubriky Věda

USA nechaly přivřít „oko NATO na obloze“ pro Blízký východ

Přední americká firma Planet Labs zabývající se satelitními snímky na žádost Washingtonu omezila na neurčito přístup k fotografiím z Íránu a velké části Blízkého východu. Opatření ztěžuje práci humanitárním skupinám a novinářům, kteří se snaží ověřovat informace na místě. Určitou míru kontroly naznačily i další americké společnosti. USA už dekády omezují snímky z Izraele a palestinských území.
Pravěké ženy jedly mnohem méně masa než muži. Vědci zkoumají proč

Nový výzkum poprvé popsal na velkém vzorku kostí pravěkých Evropanů, jak zásadní byl rozdíl v konzumaci masa mezi muži a ženami, přičemž archeologové prozkoumali dobu deseti tisíc let.
Při několika vlnách veder už padaly podle vědců hranice smrtelného horka

Vědci nedávno překlasifikovali hranice smrtícího horka. Podle nich už byly splněny podmínky považované za smrtelné horko, které zranitelní lidé jen obtížně přežívají, rovnou v několika nedávných vlnách veder.
Čína se potýká s virem, který útočí na zrak. Na lidi se přenáší od mořských tvorů

Čína už několik let zaznamenává zvýšené množství podivných očních infekcí. Teď vědci popsali příčinu této choroby. Způsobuje ji virus, který se na lidi přenáší od mořských tvorů, s nimiž lidé přicházejí do styku.
Žena trpěla třemi nevyléčitelnými nemocemi. Jedna genová terapie ji zbavila všech

Nevyléčitelně nemocná pacientka měla tři nemoci, jejichž kombinace znemožňovala léčbu. Přípravek proti jedné z nich totiž okamžitě zhoršoval průběh obou ostatních. Vědci tak u ní vyzkoušeli experimentální terapii CAR-T, která zabrala během pouhých několika týdnů.
KGB, petro-rubl a Potěmkinovy reaktory. Historik vysvětluje příčiny katastrofy v Černobylu

Před čtyřiceti lety došlo do té doby v nepříliš známém městě k nehodě. Jedna noc, jeden reaktor a jedno jméno – Černobyl. Tato událost navždy změnila pohled na jadernou energii. V seriálu ČT24 tuto událost připomínáme – ale nejen jako příběh samotné katastrofy, ale pokud možno v co nejširším kontextu.
Československo pod radioaktivním mrakem. Před čtyřiceti lety hrálo hlavní roli počasí

Před čtyřiceti lety došlo k nejhorší katastrofě při provozu jaderných elektráren v historii. Šlo o Černobyl. O dopadech na Evropu do značné míry rozhodovalo počasí a také schopnost ho dostatečně dobře předpovídat.
