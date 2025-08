V rozvojovém světě rychle přibývá rakoviny jater

Z celkového počtu jaterních nemocí tvoří ztukovatění jater skoro 50 procent, alkoholová nemoc jater zhruba patnáct procent. Hlavním rizikovým faktorem je nezdravý životní styl, tento problém s játry postihuje až tři čtvrtiny diabetiků druhého typu. Žádné všeobecně účinné léky podle Slívy neexistují. Odborníci proto doporučují zlepšit stravu a přidat pohyb.

Jako příznaky se při onemocnění jater objeví například ztráta chuti k jídlu, úbytek hmotnosti, slabost, svědění kůže nebo tlak v pravém podžebří. Typické zežloutnutí kůže se může objevit až v době většího postižení jaterní tkáně. V raném stadiu, kdy jsou játra méně poškozená, může nemoc objevit ultrazvuk nebo jaterní testy z krve.

Vědci vyzývají státy k osvětě a propagaci zdravého životního stylu, který by předcházel i jiným typům onkologických onemocnění. Kdyby se každé zemi každoročně podařilo odvrátit dvě až pět procent případů rakoviny jater, znamenalo by to prý až 17 milionů zachráněných životů do roku 2050.