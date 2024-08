Biden na sjezdu demokratů přirovnal Trumpa k Putinovi

První večer volebního sjezdu americké Demokratické strany patřil nejen její kandidátce na prezidentku Kamale Harrisové, ale také prezidentovi Joeu Bidenovi, který se v projevu ohlížel za svým působením a zároveň předával vedení strany do rukou své viceprezidentky. Ostatní řečníci mu děkovali za jeho vůdcovství a sálem v Chicagu se opakovaně rozléhal pokřik „milujeme tě, Joe“. Biden kromě vyzdvihování Harrisové ostře kritizoval lídra Republikánské strany a svého předchůdce v Bílém domě Donalda Trumpa.

„Vybrat si Kamalu (jako viceprezidentku) bylo moje úplně první rozhodnutí, když jsem se stal naším nominantem (v roce 2020). A bylo to nejlepší rozhodnutí za celou moji kariéru,“ řekl jednaosmdesátiletý prezident, který ve vrcholné politice působí přes padesát let. Hned na úvod svého zhruba hodinového projevu se publika zeptal, zda jsou připraveni zvolit Harrisovou do Bílého domu, a odpovědí mu byl bouřlivý jásot.

Biden původně měl být tím, koho demokraté na předvolebním sjezdu oficiálně označí za kandidáta do listopadových prezidentských voleb. Před měsícem ale někdejší senátor a viceprezident boj o znovuzvolení vzdal poté, co jeho velmi špatný výkon v debatě s Trumpem vyvolal paniku a debatu v Demokratické straně ohledně kondice nejstaršího prezidenta v dějinách USA. Pozici kandidáta rychle převzala Harrisová, která nominaci formálně přijme ve čtvrtek na závěr sjezdu.