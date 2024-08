„Je tedy Indka, nebo černoška?“ tázal se Trump na Harrisovou na sjezdu černošských novinářů

před 13 m minutami | Zdroj: Financial Times , Reuters , BBC , CNN , ČTK , Forbes , New York Times

Republikánský kandidát do listopadových prezidentských voleb v USA Donald Trump ve středu na Národním sdružení černošských novinářů v Chicagu zpochybnil rasovou identitu jeho demokratické protikandidátky Kamaly Harrisové. Ta podle něj nejdříve zdůrazňovala svůj asijsko-americký původ, v nedávné době se však podle Trumpa „stala černoškou“ a zneužívá to pro kampaň. „Takže opravdu nevím, je Indka nebo černoška?“ ptal se na mítinku. Viceprezidentka je dcerou jamajského otce a indické matky. Trumpovy výroky ohledně její rasové identity označila jako již známé rozdělování lidí a neúctu.

Tisková mluvčí Bílého domu Karine Jean-Pierreová uvedla, že nikdo „nemá právo někomu říkat, kdo kým je a jak se identifikuje. Na to nemá nikdo právo,“ upozorňovala mluvčí.

Harrisová je první viceprezidentkou černošského a asijsko-amerického původu, její rodiče se narodili v Indii a na Jamajce. Navštěvovala Howardovu univerzitu, kde vstoupila do převážně černošského sesterstva Alpha Kappa Alpha.

Na to se jedna z přítomných novinářek ihned zeptala „co přesně je černošská práce?“. „Černošská práce je každý, kdo má práci,“ odvětil doslova Trump, který spojení „černošská práce“, z angličtiny „black jobs“, použil už v debatě se současným prezidentem Joem Bidenem v červnu a vyvolal tak nevoli části voličů i lídrů černošských komunit.

„Miluji černošskou populaci, udělal jsem pro ně strašně moc, třeba ohledně zaměstnanosti a příležitostí,“ vyjmenovával Trump. V pozdější fázi rozhovoru řekl, že v první den svého prezidentství by zavřel hranice a prohlásil, že imigranti „berou černošské práce“.

„V minulosti jste o svých rivalech šířil nepravdivá tvrzení o tom, že se nenarodili ve Spojených státech, o okresních státních zastupitelích černé pleti jste mluvil jako o zvířatech a králících, večeřel jste s lidmi přesvědčenými o nadřazenosti bílé rasy. Proč by vás černošští voliči měli podporovat?“ zeptal se hned na úvod setkání černošských novinářů v Chicagu jeden z žurnalistů.

Harrisová absolvovala právnickou fakultu Kalifornské univerzity Hastings College of Law v roce 1989. Deník New York Times uvedl, že při prvním pokusu neuspěla a při druhém uspěla. Kalifornská státní advokátní komora uvádí, že na první pokus složí zkoušku méně než polovina těch, kteří ji skládají.

Trump během diskuse v Chicagu napadl také kvalifikaci Kamaly Harrisové a řekl, že na začátku své právnické kariéry neudělala advokátní zkoušky. „Jen vám říkám fakta. Nesložila advokátní zkoušku a myslela si, že ji nesloží, a myslela si, že ji nikdy nesloží, a já nevím, co se stalo. Možná ji složila,“ tvrdil Trump.

Politolog z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Jakub Dopieralla ve vysílání ČT24 uvedl, že na závěry, zda Harrisová opravdu nabírá na popularitě, je příliš brzy. „Uvidíme, jestli ten trend je trvalejší, jestli se jí skutečně podařilo zvýšit svou popularitu tak, aby tento trend pokračoval až do voleb, nebo zda je to známka dočasného entusiasmu,“ myslí si odborník.

Harrisová podle něj dokázala získat na svou stranu příznivce demokratů, kteří se necítili motivováni jít k volbám, dokud byl kandidátem Joe Biden. „Byli to ti, kteří pokud by přišli k volbám, tak by s velkou pravděpodobností volili demokratického kandidáta, nicméně říkali lidem, kteří prováděli průzkumy, že Joe Biden pro ně není dobrým kandidátem,“ dodal Dopieralla.