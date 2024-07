Harrisová oznámí svého kandidáta na viceprezidenta, průzkumy ukazují těsné klání

Kampaň demokratické prezidentské kandidátky Kamaly Harrisové potvrdila, že nejpozději do pondělí oznámí jméno kandidáta na viceprezidenta. Příští týden s ním začne objíždět klíčové státy, kde svede souboj s Donaldem Trumpem a J.D. Vancem, již nominovanými republikány. Poslední průzkumy ukazují, že pokud by se volby konaly nyní, byl by výsledek velmi těsný. A rušno je také kolem chystaných televizních debat.

Volební štáby Harrisové a Trumpa nyní diskutují o tom, zda a jak často se utkají, a televizní stanice soupeří o to, kdo bude hostitelem. „Kamala Harrisová je připravena debatovat s Donaldem Trumpem. On je připraven debatovat s ní. A téměř všechny televizní stanice se chtějí zapojit do akce,“ napsal list The Wall Street Journal (WSJ).

Zároveň však upozornil, že i když do voleb zbývá necelých sto dnů, zatím není stanoveno vůbec nic. Trumpova kampaň váhá ohledně debaty na stanici ABC, která je naplánována na 10. září – jediná, která je v současné době na programu – a je možné, že do kalendáře budou přidány další debaty.

Zpravodajská stanice NBC News jedná s jednotlivými štáby o přidání debaty, zatímco CBS News má také návrh, uvedli lidé obeznámení se situací. Televize Fox News pak minulý týden navrhla debatu 17. září, dodal WSJ.

Mnoho otazníků

Význam televizních debat vzrostl poté, co nepodařený výkon současného prezidenta Joea Bidena v té poslední výrazně přispěl k tomu, že ho stranické špičky poté donutily vzdát pokus o další kandidaturu.

Plán na viceprezidentskou televizní debatu je také nedořešený. Harrisová souhlasila s návrhem CBS News ještě předtím, než Biden odstoupil ze soutěže, zatímco Trump souhlasil s návrhem Foxu. Není pravděpodobné, že by se jednání o debatě o viceprezidentovi znovu vážněji rozběhla, dokud si Harrisová nevybere svého protikandidáta, soudí americký byznysový list.