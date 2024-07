SLEDUJTE: Biden odstupuje z kandidatury na prezidenta USA

Americký prezident Joe Biden odstupuje ze své kandidatury za znovuzvolení prezidentem Spojených států. Chce se nyní soustředit na své povinnosti po zbytek funkčního období. Biden to uvedl v prohlášení na sociální síti X. Zároveň vyjádřil podporu viceprezidentce Kamale Harrisové, aby se stala kandidátkou Demokratické strany pro nadcházející volby, uvádí Reuters.

Dnes věřím tomu, čemu jsem věřil vždy: že neexistuje nic, co by Amerika nedokázala, pokud spolupracujeme. Musíme jen mít na paměti, že jsme Spojené státy americké.

Prozatím mi dovolte vyjádřit nejhlubší vděčnost všem, kteří tak tvrdě pracovali na mém znovuzvolení. Chci poděkovat viceprezidentce Kamale Harrisové za to, že mi při tom byla mimořádnou partnerkou. A dovolte mi vyjádřit své srdečné poděkování americkému lidu za důvěru, kterou jste ve mne vložili.

Vím, že nic z toho by nebylo možné bez vás, amerického lidu. Společně jsme překonali pandemii, která se vyskytuje jednou za století, a nejhorší ekonomickou krizi od Velké hospodářské krize. Ochránili a zachovali jsme naši demokracii. A oživili a posílili jsme naše spojenectví po celém světě.

Amerika má nejsilnější ekonomiku na světě. Provedli jsme historické investice do obnovy naší země, snížili jsme náklady na léky na předpis pro seniory a rozšířili dostupnou zdravotní péči pro rekordní počet Američanů. Poskytli jsme naléhavou péči milionu veteránů vystaveným toxickým látkám. Schválili jsme první zákon o bezpečnosti zbraní za posledních 30 let. Jmenovali jsme první Afroameričanku na nejvyšší soud. A schválili jsme nejvýznamnější klimatickou legislativu ve světových dějinách. Amerika nikdy nebyla lépe připravena vést, než je tomu dnes.

za posledních tři a půl let jsme jako národ dosáhli velkého pokroku.

Odstoupení Bidena by podle agentury Reuters mohlo uvolnit cestu viceprezidentce Kamale Harrisové, které prezident poděkoval za dosavadní spolupráci a řekl, že mu byla mimořádnou partnerkou. Následně ji podpořil, aby se stala prezidentskou kandidátkou. „Dnes chci Kamalu plně podpořit a podpořit ji jako kandidátku naší strany v letošním roce. Demokraté – je čas spojit se a porazit Trumpa. Udělejme to,“ vyzval na síti X.

Devětapadesátiletá Harrisová by se stala první černoškou v historii země, která by stanula v čele kandidátky velké strany na prezidentku USA, uvedla agentura Reuters. Podle ní není jasné, zda nyní Harrisovou vyzvou na souboj o demokratickou nominaci jiní vysoce postavení členové strany.

„Je ale otázka, zda demokraté Bidena poslechnou a skutečně se sjednotí za Kamalou Harrisovou, nebo si udělají miniprimárky a pošlou ji do vnitrostranické soutěže,“ poznamenala zpravodajka Deníku N v USA Jana Ciglerová. Podle ní prezident zřejmě odstoupil z kandidatury za znovuzvolení na základě názorů rodiny. Určitou roli podle ní mohlo hrát i to, že nedávno onemocněl covidem.

Je otázka, jestli vzniknou rychlé primárky, například formou televizních debat, řekl také zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal. „Nyní je to na demokratické straně, jak se s tím vypořádá,“ konstatuje Vostal.

Podle deníku The New York Times (NYT) má ale Harrisová oproti ostatním demokratům velkou výhodu v tom, že pravděpodobně snadno zdědí příspěvky na kampaň, které se jí a Bidenovi dosud podařilo vybrat. Pro ostatní demokratické kandidáty by bylo mnohem těžší přesvědčit jednotlivé donory, aby jim příspěvky přenechali.

Podle politologa Jakuba Dopierally z Fakulty sociálních věd UK jde o bezprecedentní situaci. „Není jasné, jakými pravidly se bude řídit další proces,“ uvedl. „To, že podpořil Kamalu Harrisovou neznamená, že se automaticky stává prezidentskou kandidátkou Demokratické strany, o tom musí hlasovat vedení. Její cesta ke kandidatuře ale bude jednodušší,“ dodal.

Na krok reagoval i Trump

Na Bidenův krok už reagoval i republikánský kandidát Donald Trump, který řekl CNN, že Kamala Harris bude ve volbách snadnější soupeřkou. Bidena označil za nejhoršího prezidenta v historii Spojených států.