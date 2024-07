Rozhodnutí státníka, pragmatický krok, zní k Bidenovi z Česka

„Je to nepochybně rozhodnutí státníka, jenž desítky let sloužil svojí zemi. Je to odpovědný a osobně jistě nelehký krok, o to je ale cennější. Držím palce USA, aby z demokratické soutěže dvou silných a rovnocenných kandidátů vzešel dobrý prezident,“ napsal Fiala.

Podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) se nejedná o překvapivý krok. „Osobně to považuji za odpovědné rozhodnutí, byť provedené na poslední chvíli. Nyní záleží na tom, jak zvládnou demokraté a jejich příznivci všechny další potřebné kroky a zda následně bude schopen (schopna) se jejich kandidát (pravděpodobněji kandidátka) rychle a s dostatečnou intenzitou zapojit do prezidentské kampaně,“ napsal na X.