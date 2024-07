Harrisová chce nominaci, jistou ji ale nemá

Americká viceprezidentka Kamala Harrisová oznámila, že bude usilovat o prezidentskou nominaci Demokratické strany pro listopadové volby a udělá vše, co bude v jejích silách, aby porazila kandidáta republikánů Donalda Trumpa. Nominaci ale jistou nemá, podporu ji musí vyjádřit strana. Kamala Harrisová je první ženou a také první političkou tmavé pleti, která se jako viceprezidentka dostala do Bílého domu.

Podporu političce vyjádřili také například bývalý prezident Bill Clinton a jeho žena Hillary. Neznamená to ale, že se automaticky stává prezidentskou kandidátkou Demokratické strany. O tom musí na nominačním sjezdu hlasovat vedení strany. Mimochodem, například exprezident Barack Obama zatím vyslovenou podporu Harrisové nevyjádřil.

Výhodou je známost

Předseda Demokratické strany Jaime Harrison už zdůraznil , že strana provede „transparentní a řádný proces“ výběru svého kandidáta pro prezidentské volby. „Američané se od Demokratické strany v krátké době dozvědí, jaké budou další kroky a jak bude nominační proces pokračovat,“ dodal Harrison.

Podle zpravodajky Deníku N v USA Jany Ciglerové viceprezidenti nemají zářit více než prezidenti, na což si Harrisová dávala pozor. V posledních dnech se to ale začalo měnit a Harrisová se víc pouštěla do argumentace, více na ní míří světla reflektorů. A situaci podle novinářky zvládala. „Má jednu velkou výhodu proti komukoliv dalšímu. Je celostátně známá,“ vysvětluje Ciglerová. Zjednodušit cestu ke kandidatuře do Bílého domu ji může i to, že dostala podporu právě od odstupujícího kandidáta Bidena, míní politolog Jakub Dopieralla z Fakulty sociálních věd UK.