O nominaci Harrisové mohou mít demokraté jasno už za týden

Americká Demokratická strana začne vybírat svého prezidentského kandidáta zřejmě už ve čtvrtek 1. srpna. Na termínu se shodli členové organizačního výboru připravujícího nominační sjezd demokratů. Jasnou favoritkou je zatím viceprezidentka Kamala Harrisová. Její případní konkurenti musejí získat dostatečnou podporu do 30. července. Pokud se nikdo nepřihlásí, může tak být o její nominaci jasno již příští čtvrtek. Jméno kandidáta na viceprezidenta by mělo podle rozhodnutí výboru být známo do 7. srpna.