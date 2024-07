Významní představitelé Demokratické strany již podpořili Kamalu Harrisovou

Někteří vlivní členové strany, včetně bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové či bývalého prezidenta Baracka Obamy, ale Harrisovou ihned výslovně nepodpořili. Odráží to pochybnosti uvnitř Demokratické strany o tom, zda Harrisová dokáže porazit republikánského kandidáta Donalda Trumpa.

Podle zdrojů agentury Reuters ji podpořilo i všech padesát předsedů odnoží Demokratické strany v jednotlivých amerických státech. Pro kandidaturu viceprezidentky se vyslovil i guvernér Kalifornie Gavin Newsom a ministr dopravy Pete Buttigieg, o kterých se dříve také uvažovalo, že by mohli Bidena v boji o Bílý dům nahradit.

Mnozí demokraté v neděli Harrisovou rychle podpořili. Mezi prvními to byli exprezident Bill Clinton a jeho manželka, bývalá ministryně zahraničí USA Hillary Clintonová. Postavil se za ni rovněž guvernér státu Pensylvánie Josh Shapiro, guvernér Colorada Jared Polis a guvernér Severní Karolíny Roy Cooper.

Akce příznivců Harrisové má zásadní význam pro to, aby viceprezidentka mohla nahradit Bidena 5. listopadu jako stranická soupeřka republikána Trumpa v prezidentských volbách. Volit ji na nominačním sjezdu hodlají demokraté ze států Severní Karolína, Jižní Karolína a Louisiana; jejich delegace to oznámily na internetu.

„Hodně lidí na tom právě teď pracuje,“ řekl Reuters zdroj obeznámený se situací. „Dala jasně najevo, že bude usilovat o to, aby získala jejich podporu,“ dodal. Svého kandidáta Demokratická strana představí na sjezdu v Chicagu konaném 19. až 22. srpna na základě hlasování asi 4000 delegátů, které by se mohlo konat už na začátku měsíce. Většina z nich měla hlasovat pro Bidena, po jeho náhlém oznámení však nejsou vázáni žádným zákonem ani stranickými pravidly, aby někoho museli podpořit.

Biden byl předpokládaným kandidátem strany, ale nemá přímou kontrolu nad formálním hlasováním delegátů. Harrisová potřebuje podporu 1969 z 3936 demokratických delegátů, aby si na srpnovém sjezdu zajistila nominaci.

Delegáty žádají o podporu Harrisové i skupiny bojující za práva na potrat, včetně organizací Emily's List a Reproductive Freedom for All. Viceprezidentka byla v Bidenově administrativě vůdčím hlasem pro právo na potrat.

Bidenův rozpočet je nyní Harrisové

Odstoupení amerického prezidenta Joea Bidena z boje o znovuzvolení přineslo obrat ve schopnosti Demokratické strany vybírat peníze na kampaň. Její hlavní zprostředkovatel příspěvků oznámil, že neděle je v tomto směru nejúspěšnějším dnem aktuálního volebního cyklu. Americká média mezitím informují, že peníze vybrané dříve na Bidenovu kampaň jsou již pod kontrolou jeho viceprezidentky a pravděpodobné nové kandidátky demokratů Kamaly Harrisové.

Demokraté po Bidenově odstoupení vybrali skoro 50 milionů dolarů (1,16 miliardy Kč), oznámila platforma ActBlue, která pro stranu zprostředkovává příspěvky. „Drobní dárci jsou motivovaní a připravení zapojit se do těchto voleb,“ uvádí na sociální síti X.

Vzácné prohlášení přišlo od Karly Jurvetsonové, která v posledních letech demokratům darovala přes 40 milionů dolarů, napsal deník The New York Times. „Od této chvíle až do dne voleb budu pracovat na tom, aby byla Harrisová zvolena,“ řekla americká lékařka a filantropka, která je považována za jednoho z hlavních sponzorů Demokratické strany.

Bidenova kampaň již formálně nese jméno viceprezidentky, která okamžitě získala přístup k penězům vybraným na znovuzvolení prezidenta, uvádí americká média. Bidenův štáb na konci června informoval, že měl k dispozici 95 milionů dolarů. Harrisová byla coby opětovná kandidátka na viceprezidentský post součástí Bidenova účetnictví, převedení peněz pod její kontrolu je tak nejspíše „z právního hlediska přímočaré,“ uvádí list.

Členka americké Federální volební komise (FEC) Dara Lindenbaumová uvedla, že vzhledem k tomu, že Harrisová již byla uvedená v dokumentaci k registraci kampaně Biden-Harrisová, dřívější příspěvky jí náležejí. „Z mého pohledu to je uzavřená věc,“ řekla.