Demokraté hlásí po odstoupení Bidena z kampaně rekordní zájem dárců

Odstoupení Joea Bidena z boje o znovuzvolení přineslo obrat ve schopnosti Demokratické strany vybírat peníze na kampaň. Její hlavní zprostředkovatel příspěvků oznámil, že neděle je v tomto směru nejúspěšnějším dnem aktuálního volebního cyklu. Americká média mezitím informují, že peníze vybrané dříve na Bidenovu kampaň jsou již pod kontrolou viceprezidentky a pravděpodobné nové kandidátky demokratů do Bílého domu Kamaly Harrisové.

Demokraté po Bidenově odstoupení vybrali skoro padesát milionů dolarů (1,16 miliardy korun), oznámila platforma ActBlue, která pro stranu zprostředkovává příspěvky. „Drobní dárci jsou motivovaní a připravení zapojit se do těchto voleb,“ sdělila iniciativa na sociální síti X.

V několika hodinách po Bidenově nedělním oznámení, že nebude kandidovat a že podporuje prezidentskou kandidaturu Harrisové, již někteří dárci vystoupili na podporu viceprezidentky. Vzácné prohlášení přišlo od Karly Jurvetsonové, která v posledních letech demokratům darovala přes čtyřicet milionů dolarů (asi miliardu korun), napsal deník The New York Times (NYT). „Od této chvíle až do dne voleb budu pracovat na tom, aby byla Harrisová zvolena,“ avizovala americká lékařka a filantropka, která je považována za jednoho z hlavních sponzorů Demokratické strany.