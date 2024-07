Trumpův tým hned zaútočil na Harrisovou

„Jakkoli si Trumpovi poradci přáli, aby Biden v boji zůstal, vyjadřují názor, že kampaň proti Harrisové by nebyla příliš odlišná od jejich souboje proti Bidenovi,“ napsala agentura AP . „Pokusí se ji spojit s tím, co považují za selhání Bidenovy administrativy, a budou říkat, že Harrisová je spoluviníkem všeho, co se pod Bidenovým dohledem stalo,“ pokračuje AP. Podle ní se Trumpův tým zaměří především na imigraci z Mexika, což je otázka, kterou Harrisová od Bidena dostala na starost.

Proti Trumpovi si Harrisová stojí podobně jako Biden

Pro republikány by ale očekávaná kandidatura Harrisové přinášela i jisté komplikace. Zatímco ve srovnání s jednaosmdesátiletým Bidenem měli na své straně energičtějšího uchazeče, nyní je o tři roky mladší Trump v pozici nejstaršího kandidáta nominovaného na prezidenta USA. A mohl by nově stát proti devětapadesátileté soupeřce. „Trump měl také v minulosti problémy v soubojích se ženami a Harrisová by se mu mohla dostat pod kůži, jako to jiní kandidáti nedokázali,“ poznamenala v neděli večer reportérka listu The New York Times Maggie Habermanová, která Trumpa roky sleduje.

Pokud jde o předvolební průzkumy, srovnání Harrisové s Trumpem zatím vyznívalo velmi podobně jako duel Bidena s jeho předchůdcem. Deník The Washington Post zmapoval jedenáct sondáží provedených od konce července, přičemž Harrisová podle něj v průměru zaostávala o 1,5 procentního bodu. Na Bidena měl Trump ve stejných průzkumech náskok 1,9 bodu.