Tisk: Nominace Harrisové nemá být automatická

Některé analýzy označují Bidenovo rozhodnutí jako nesobecké. Jde například o společné stanovisko komentátorů listu The Washington Post (WP). Názorová sekce deníku The New York Times ( NYT ) k tomu uvádí, že prezident upřednostnil „národní zájem“ před vlastní hrdostí. To by jeho republikánský předchůdce Donald Trump, který aktuálně usiluje o druhé funkční období v Bílém domě, podle deníku „nikdy neudělal“.

O kroku „v nejlepším zájmu“ Spojených států píší také komentátoři listu The Wall Street Journal ( WSJ ). Ti jsou jinak k prezidentovi Bidenovi spíše kritičtí. „Voliči zvítězili a donutili establishment konat,“ uvádí teď editorská rada WSJ s odkazem na skutečnost, že většina voličů Demokratické strany si podle průzkumů Bidenovo odstoupení z kampaně přála.