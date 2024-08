Demokraté mají sjezd, má potvrdit kandidaturu Harrisové

V Chicagu začne v pondělí čtyřdenní předvolební sjezd Demokratické strany, který by měl potvrdit podporu Kamale Harrisové jako kandidátce na prezidentku v listopadových volbách. Sjezd je zároveň pro Harrisovou další příležitostí oslovit americké voliče – s projevem by měla vystoupit poslední večer, tedy ve čtvrtek.

Atmosféra z republikánského sjezdu se však nyní Trumpovým blízkým spojencům jeví jako mlhavá vzpomínka, „jako by se to nikdy nestalo,“ napsal minulý víkend deník The New York Times.

Osmasedmdesátiletý exprezident aktuálně v průzkumech preferencí za svou novou soupeřkou mírně zaostává a zatím se zdá, že proti o téměř dvacet let mladší Harrisové nenašel v kampani účinný recept. Demokraty mezitím vzpružila vlna entuziasmu, kterou ztělesňují mítinky Harrisové s tisícovkami příznivců.