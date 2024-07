Harrisová má potřebnou podporu k prezidentské nominaci, píší agentury

Kamala Harrisová vidí jako stěžejní téma své kampaně právo na potrat. Prohlásila to ve svém prvním vystoupení v rámci předvolební kampaně, v níž ji po svém odstoupení z voleb podpořil prezident Joe Biden. Harrisová zdůraznila, že chce po bezprecedentním Bidenově kroku sjednotit demokraty i celé Spojené státy. Podle agentur AP a Reuters má Harrisová pro zajištění demokratické nominace dostatečnou podporu. AP ale zároveň upozornila, že vzhledem k nestandardní situaci a možnosti svobodného rozhodování delegátů stále nepovažuje nominaci Harrisové za jistou.

Harrisová, která v pondělí štáb Bidenovy volební kampaně navštívila, se nechala slyšet, že jejím záměrem je jít do boje, získat nominaci demokratické strany a vyhrát prezidentské volby. Joe Biden přislíbil, že udělá vše, o co ho Harrisová před listopadovými volbami požádá.

Podpora dvou tisíc delegátů

Podle propočtů AP má Harrisová podporu nejméně 2214 delegátů, což by jí stačilo k nominaci. „Jsem hrdá na to, že jsem si zajistila širokou podporu potřebnou k nominaci,“ uvedla politička v prohlášení krátce po oznámení počtu delegátů. „Těším se, že brzy formálně přijmu nominaci,“ dodala.

Formálně Harrisová zatím nominaci ale jistou nemá a stále se hovoří i o možných dalších kandidátech. Postavila se za ni nicméně část významných demokratů včetně několika potenciálních soupeřů. Už první den po Bidenově odstoupení získala od přispěvatelů 81 milionů dolarů (1,88 miliardy korun), informoval její volební tým, podle něhož jde o rekordní částku vybranou od dárců za jediný den.

Demokratická strana plánuje podle předsedy Demokratického národního výboru Jaimeho Harrisona uspořádat elektronické hlasování delegátů, z něhož bude jasné jméno kandidáta nejpozději do 7. srpna, tedy dvanáct dní před začátkem nominačního sjezdu. O kandidátovi rozhodnou čtyři tisícovky delegátů, jejichž jasnou většinu měl po primárkách zajištěnu Biden.

Alespoň 300 delegátů

„Můžeme a budeme jak rychlí, tak féroví při výkonu tohoto procesu,“ řekl podle AP novinářům Harrison o výběru kandidáta. Demokratický výbor bude podle něho rozhodovat o detailech ve středu. Návrh počítá s tím, že do konečného hlasování se dostanou kandidáti, které v transparentní volbě podpoří alespoň tři sta delegátů. Pokud takový bude pouze jeden, mohlo by jeho jméno být známo do 1. srpna, dodal Harrison.