Bidenův odkaz je nevídaný, řekla Harrisová

Odkaz amerického prezidenta Joea Bidena nemá v moderní historii obdoby, prohlásila viceprezidentka Kamala Harrisová na předem plánovaném vystoupení u Bílého domu. Očekávalo se však, že se vyjádří k záměru získat demokratickou nominaci do listopadových amerických prezidentských voleb. O post usiluje od neděle, kdy Biden pod tlakem vzdal svou kandidaturu a podpořil právě Harrisovou.

Harrisová ale těsně před vystoupením oznámila, že se v pondělí odpoledne vydá do Wilmingtonu ve státě Delaware za svým štábem. Představitelé kampaně a její spojenci již jejím jménem uskutečnili stovky telefonátů a vyzvali delegáty sjezdu Demokratické strany, který se bude konat příští měsíc, aby se připojili k její nominaci na prezidentku, napsala agentura Reuters.