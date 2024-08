Inspirující člověk i „útočný pes“, představila Harrisová Walze

„Je to typ člověka, který dává lidem pocit, že k nim patří, a pak je inspiruje k velkým snům,“ řekla Harrisová na adresu Walze. Následně v projevu k více než desetitisícovému jásajícímu davu připomněla jeho minulost coby středoškolského učitele a trenéra fotbalu, veterána Národní gardy, bývalého kongresmana a současného guvernéra, než prohlásila, že v listopadu získá novou funkci: viceprezidenta Spojených států.

„Byli to moji studenti, kteří mě povzbudili, abych kandidoval,“ sdělil později ve svém projevu Walz. „Viděli ve mně to, co jsem doufal, že jim sám vštípím: odhodlání ke společnému dobru, víru, že jediný člověk může něco změnit,“ prohlásil.