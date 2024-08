Harrisová chce kandidovat s Walzem

Harrisová v prohlášení potvrdila, že si za svého kandidáta na viceprezidenta do listopadových voleb vybrala guvernéra Minnesoty Tima Walze. Dřívější informaci, kterou zveřejnil zpravodajský server televize CNN Harrisová oficiálně potvrdila v příspěvku na instagramu, kde vyzdvihla Walzovo úsilí o ochranu reprodukčních práv žen či jeho vztah k rodině.

Několik lidí z kampaně Harrisové čekalo poblíž sídla guvernéra Minnesoty, přivítalo Walze a odletělo s ním do Filadelfie, kde se má večer objevit s Harrisovou na jejich prvním společném shromáždění v rámci prezidentské kampaně, uvádí CNN .

Bývalý pedagog a veterán americké národní gardy Walz je guvernérem Minnesoty už druhé funkční období v řadě a předsedá Asociaci demokratických guvernérů, v rámci níž se angažuje v předvolební kampani, ve které byl původním demokratickým kandidátem současný prezident Joe Biden. Předtím působil dvanáct let v Kongresu, kde reprezentoval konzervativně orientovaný venkovský okres, který dříve tradičně ovládali republikáni.

Podle amerikanisty Jakuba Lepše (TOP 09) je Tim Walz relativně překvapivá volba. „On na úvod nebyl zmiňován, ale je to výsledkem toho, že u všech dalších kandidátů se objevily vážnější překážky,“ podotkl odborník. Například mnohokrát zmiňovaný guvernér Pensylvánie Josh Shapiro je židovského původu a velmi proizraelský, což je pro řadu demokratických voličů překážkou.

Zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal podotkl, že Walz je oblíbeným politikem v rurálních oblastech, v prostředí, ze kterého také vzešel. Možného kandidáta na viceprezidenta označil za „otcovský, rodinný typ“, který z ničeho nedělá vědu a působí nesmírně sympaticky. „Je to člověk, který dokáže mluvit jasně,“ dodal korespondent. Podobně jako amerikanista Lepš Vostal míní, že Walz dokáže oslovit voliče z předměstí, voliče, kteří mají dělnickou profesi, a kteří musí žít od výplaty k výplatě .

Tim Walz je podle Lepše z možných kandidátů nejvíce levicový, liberální. Podporují ho například odbory, které jsou na severu USA velmi silné a u jeho výběru tak hrálo roli to, že může zapůsobit na voliče s nižším vzděláním, pracující a levicovější voliče, míní amerikanista.

V souvislosti s Walzem je hojně citován výrok, se kterým přišel do kampaně, kdy názory a výroky republikánského kandidáta Donalda Trumpa a jeho kandidáta na viceprezidenta J. D. Vance označil za „divné“, aniž by si ale znepřátelil republikánské voliče, o které se che podle korespondenta usilovat. Právě to bude Vostala jeho hlavním potenciálem Walze a důvodem jeho výběru.