Zasáhli jsme proti ruské propagandě, řekl Lipavský. Také Bžoch podpořil rozšíření sankčního systému

Vláda ve středu zařadila dvě osoby a jednu instituci na národní sankční seznam. „Dokázali jsme zasáhnout proti ruské propagandě, je to výsledek dobré práce našeho bezpečnostního aparátu a klíčové bylo i zapojení Bezpečnostní informační služby (BIS)," zhodnotil to v pořadu Události, komentáře ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Místopředseda zahraničního výboru sněmovny Jaroslav Bžoch (ANO) s tímto krokem vlády souhlasil a rovněž vyzdvihl práci BIS.

Tým ministerstva zahraničí na akci pracoval několik měsíců, když připravoval zápis na sankční seznam, uvedl Lipavský. Na něm jsou nově politik a podnikatel Viktor Medvedčuk, politik Arťom Marčevskij a společnost Voice of Europe, které bude podle ministra zmrazen majetek. Příslušné české úřady budou v následujících dnech implementovat vládou přijaté rozhodnutí.

Na otázku, zda se jednalo i o dalších osobách či organizacích, ministr řekl, že toto byla priorita číslo jedna. Šlo totiž o činnost proti bezpečnostním zájmům Česka. Dodal, že ve vyhrazeném režimu jsou uloženy podklady, které k rozhodnutí vlády vedly, a to pro případné soudní jednání.

Český sankční seznam se rozšiřuje o Voice of Europe i Medvedčuka. Premiér mluví o jejich snaze získat vliv v EU

Bžoch: Mohlo to ovlivnit i volby do Evropského parlamentu

Bžoch vyzdvihl práci BIS, která má v popisu své činnosti odhalovat vlivové operace na českém území. Řekl, že z toho, co se mohl dočíst ve veřejných zdrojích, soudí, že docházelo hlavně k ovlivňování veřejného mínění. A to v ruském narativu, tedy aby se Ukrajina přestala bránit ruské invazi a také proti posílání munice a zbraní na podporu Ukrajiny.

Tato odhalená činnost mohla mít podle něj i velký vliv na červnové volby do Evropského parlamentu. Tato možnost se však zásahem české vlády výrazně zkomplikuje. Dodal, že nyní už víme, že společnost Voice of Europe byla zapojena do vlivových operací Ruska, a proto oprávněně patří na sankční seznam.

Fiala: Nejsou informace, že by se to týkalo českých politiků a občanů

Osoby nově zařazené na národní sankční seznam usilovaly o získání vlivu v zemích Evropské unie a následně v Evropském parlamentu. Stát nemá informace o tom, že by se to týkalo českých politiků a občanů, řekl po zasedání vlády premiér Petr Fiala (ODS).

Bezpečnostní informační služba (BIS) na síti X napsala: „Podařilo se nám odhalit a zmapovat aktivity vlivové sítě financované z Ruska a působící na území České republiky. Akce BIS odhalila, jakým způsobem Rusko vlivově působí na území států Evropské unie a jak se snaží ovlivňovat politické procesy v našich zemích.“

Šéf BIS straší lidi, myslí si Bžoch. Lipavský s Koudelkou souhlasí

V pořadu se také hovořilo o výrocích šéfa BIS Michala Koudelky či o vyjádřeních náčelníka generálního štábu Karla Řehky.

Současná bezpečnostní situace je podle Koudelky nejvážnější od druhé světové války. To, co dělají ruští vojáci na Ukrajině nebo palestinští teroristé v Izraeli, by bez milosti udělali také v Česku, řekl ve středu novinářům po jednání s prezidentem Petrem Pavlem v pražském sídle kontrarozvědky. Zdůraznil, že je potřeba být připravený současným rizikům čelit.

Bžoch se domnívá, že je správné se připravovat, budovat armádu, „ale nestrašit.“ Myslí si, že po druhé světové válce byla nejhorší situace v době Karibské krize (říjen 1962), kdy bezprostředně hrozila třetí světová válka a jaderný konflikt. Proto soudí, že výrok Koudelky děsí lidi a toto strašení je velké.

Lipavský odmítl, že jde o strašení v době, kdy na Ukrajině umírají lidé, Rusko zbrojí a jeho propagandisté mluví o jaderném střetu. Západ podle něho musí být připraven a Česko je jeho pevnou součástí.

Bžoch dále připomněl některé dřívější výroky Řehky. Například o odvodech do armády, které neměl projednány s ministryní obrany Janou Černochovou (ODS). Soudí, že Koudelka i Řehka by se měli ve vyjádřeních mírnit, protože nakonec budou rozhodovat politici.