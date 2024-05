Zalužnyj končí v armádě, bude ukrajinským velvyslancem v Británii

Bývalý nejvyšší velitel ozbrojených sil Ukrajiny Valerij Zalužnyj bude nově velvyslancem Kyjeva ve Velké Británii. Do funkce ho jmenoval prezident Volodomyr Zelenskyj, který jej předtím propustil z vojenské služby. Zalužnyj odešel z čela armády v únoru, nahradil ho Oleksandr Syrskyj.

Kreml šířil dezinformace o rozkolu Zelenského se Zalužným, tvrdí The Washington Post

Zatím není jasné, kdy se Zalužnyj nové funkce ujme, jeho kandidaturu Zelenskyj schválil už v březnu a ukrajinská diplomacie v souvislosti s tím poslala britské straně příslušnou žádost.

Ukrajinský generál byl jmenován hlavním velitelem ozbrojených sil v červnu 2021. Pod jeho velením vojáci odolali prvotnímu náporu velké ruské invaze z února 2022. Během prvního roku plnohodnotné války pak osvobodili okupované části Charkovské oblasti a Cherson na jihu země jako jediné oblastní centrum, které předtím ruská vojska dokázala obsadit.

Spory Zalužného s prezidentem

O napjatých vztazích mezi Zelenským a Zalužným se začalo hovořit poprvé už loni v listopadu, kdy Zalužnyj v rozhovoru pro The Economist připustil, že válka dosáhla „patové situace“.

„Válka nyní přechází do nové fáze: do toho, čemu ve vojenství říkáme ‚poziční‘ válka se statickými a vyčerpávajícími boji, jako tomu bylo v první světové válce,“ poznamenal tehdy Zalužnyj s tím, že Rusku to umožní obnovovat své síly, a nakonec ohrozit postavení ukrajinské armády i samotného ukrajinského státu.