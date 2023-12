Devastace životního prostředí na Ukrajině v důsledku ruské agrese je podle odborníků obrovskou tragédií, která ovlivní další generace . Napsala to dnes agentura AFP a odvolává se například na Douga Weira z britské nevládní organizace Conflict and Environment Observatory (CEOBS), která se věnuje dopadům vojenských konfliktů na přírodu. Náklady škod způsobených touto válkou na životním prostředí byly v listopadu vyčísleny na 56 miliard dolarů (přes 1,2 bilionu korun) , upozornil Jaco Cilliers, zástupce Rozvojového programu OSN (UNDP) na Ukrajině. Odborníci přitom do velkých částí země nemají přístup. Vědci proto škody někdy odhadují například pomocí satelitních snímků nebo záběrů ze sociálních sítí.

Válka na Ukrajině podle bývalého náčelníka generálního štábu Jiřího Šedivého prochází mezidobím, do patu ale nedospěla . "Bojové aktivity nejsou tak intenzivní na to, aby jedna strana překonala druhou. Jedna i druhá strana provádí určité přeskupení, reorganizaci, doplňování a období ke konci zimy ukáže, která strana bude připravená zahájit útočné operace efektivněji," řekl v Událostech, komentářích.

Generál ale zároveň dodal, že chce také poukázat na nejnovější údaje o stavu mobilizace, kdy nábor nových vojáků ve všech oblastech prudce poklesl. Čili to, co se z politického hlediska jevilo jako rychlé a rozhodné naplnění poptávky veřejnosti, mělo z vojenského hlediska špatné důsledky.

Nevoli může vzbuzovat Zalužného popularita

Podobný efekt mají podle deníku i kádrové změny v ozbrojených silách, jež postihují Zalužného spolupracovníky a destabilizují velení. Zvláštní kapitolu představuje vyšetřování selhání jižního uskupení sil na počátku války, které se zdá být zaměřené proti Zalužnému.

Zelenského nevoli může také vzbuzovat rostoucí Zalužného popularita v průzkumech veřejného mínění, naznačující, že stávající prezident by nemusel uspět v případě, že by se ucházel o znovuzvolení a za soupeře by měl Zalužného.

Napětí mezi oběma klíčovými muži se podle deníku ještě zvýšilo během ukrajinské protiofenzivy. Minulý měsíc Zalužnyj v interview připustil, že se situace na bojišti dostala do slepé uličky. V reakci na to prohlásil, že nepokládá situaci za patovou a že vojáci, kteří se chystají vstoupit do politiky, by neměli současně vést válku.