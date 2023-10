Západ čelí výzvě podporovat Ukrajinu i Izrael zároveň. Jejich zbrojní potřeby se zčásti překrývají

Už před útokem teroristického hnutí Hamás na Izrael prohlásil nizozemský admirál Rob Bauer, šéf Vojenského výboru NATO, že armádám členských států docházejí zbraně, které by mohly poskytnout Ukrajině. Upozornil, že pokud chce Západ udržet přísun vojenského vybavení, bude muset průmysl zvýšit jeho výrobu, napsal server Stars and Stripes .

Přesto se podle serveru The New York Times (NYT) najdou tři typy zbraní, které budou potřebovat obě napadené země. Snad nejvyšší poptávka bude po dělostřelecké munici ráže 155 milimetrů, která je standardem NATO, protože Izrael i Ukrajina zasahují proti cílům v okruhu několika desítek kilometrů.

Reakce USA

„Můžeme zvládnout obojí a zvládneme obojí,“ odpověděl americký ministr obrany Austin na tiskové konferenci v Bruselu na otázku, zda USA mohou vojensky podporovat jak Izrael, tak Ukrajinu. „Uděláme vše, co je nezbytné, abychom pomohli našim spojencům a partnerům. Uděláme také nezbytné kroky, abychom se ujistili, že si zachováme schopnost chránit naše zájmy a bránit naši vlastní zem,“ dodal podle CNN.

Ačkoli představitelé amerického ministerstva obrany tvrdí, že USA mohou podporovat Ukrajinu a Izrael současně, roste skepse ohledně schopnosti obranného průmyslu držet krok s požadavky americké administrativy, zejména když už ukrajinská poptávka systém výrazně zatěžovala.

„Na obou stranách panuje frustrace, protože se zdá, že ministerstvo obrany a obranný průmysl se navzájem neposlouchají,“ řekl Josh Kirshner, výkonný ředitel poradenské bezpečnostní společnosti Beacon Global Strategies. „Musíme přijít na to, jak obranný průmysl postavit na válečnou výrobu, i když americká vojska nejsou ve válce. Není to něco, na co je systém navržen, ale musí se změnit, pokud to s podporou našich partnerů myslíme vážně,“ řekl pro server Politico.

Jeden z vysokých představitelů ministerstva obrany míní, že administrativa má v současné době zdroje, pravomoci a finanční prostředky, které potřebuje k pokračování podpory Izraele, ale uvedl, že úředníci potřebují, aby Kongres zajistil, že budou k dispozici další finanční prostředky, aby bylo možné reagovat na krize a nepředvídané události, jakmile nastanou.

Mluvčí Rady pro národní bezpečnost John Kirby podle serveru CNN prohlásil, že „USA určitě dochází prostor“ pro podporu Ukrajiny i Izraele při současném rozpočtovém plánu. Poukázal i na současnou situaci ve Sněmovně reprezentantů, jejíž pravomoci jsou omezené kvůli absenci řádně zvoleného předsedy.

„Čím dříve bude zvolen předseda sněmovny, tím samozřejmě budeme všichni klidnější,“ řekl Kirby novinářům. „Díky stávajícím prostředkům a stávajícím pravomocem jsme byli v pořádku, ale to nebude trvat věčně. Myslím, že v nejbližší době můžeme i nadále podporovat Izrael a Ukrajinu – v rámci prostředků, které máme k dispozici. Ale víte, že nám určitě dochází prostor,“ řekl.