Na Novojičínsku se budou modernizovat ukrajinské tanky. Poté zamíří rovnou na bojiště

Technici ze Šenova už kvůli tomu navštívili i ukrajinské závody, kde se tyto tanky opravují. Ukrajinští specialisté pak budou dohlížet na kompletaci tanků i u nás. „Jsme sami zvědaví, jak to zvládneme, ale i na to, jak se bude spolupracovat s ukrajinskou stranou,“ říká Veselka.

„Jsou to tanky, které vycházejí z platformy T-55 a T-72. Pro nás to bude určitě něco nového. Bude to nová zkušenost po stránce mechanické,“ řekl vedoucí technik společnosti Petr Veselka. Ředitel uvedl, že tank T-64 si je v něčem podobný s typem T-72. Jenže ne ve všem. „Jsou tam komponenty, se kterými nemáme zkušenosti,“ dodal.

Odborníci z Ukrajiny by měli dohlížet, případně řešit s českými techniky postup oprav, aby se práce co nejvíc urychlily. O náhradní díly se v první fázi bude starat ukrajinská strana. Později se ale do výroby zapojí i firmy z tuzemska. „Není to žádný dar, chová se to jako standardní zakázka. Neplatí to Česká republika ani ministerstvo obrany, platí to ukrajinská strana,“ upozornil Kučera.

Ukrajinské tanky T-46 by měly do Šenova dorazit během několika týdnů. První část strojů bude podle plánu renovována do konce letošního roku. Po dokončení zamíří rovnou na frontu.