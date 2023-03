Ukrajinci si osvojují Patrioty rychleji, než se čekalo. Dříve by měli získat i moderní tanky

Rusko-ukrajinský konflikt, jenž trvá téměř třináct měsíců, by mohl dostat v blízkém období novou dimenzi. Naznačují to poslední zprávy o klíčových vojenských systémech pro Ukrajinu, které by jí měly výrazně pomoct, a to jak ve vzduchu, tak na zemi.

Ukrajinci úspěšně dokončují výcvik pro ovládání protiletadlových a protiraketových systémů Patriot ve Fort Sill v americké Oklahomě mnohem rychleji, než se očekávalo. Přitom v lednu americká strana varovala, že by výcvik mohl trvat měsíce, nebo dokonce až rok. Nyní jsou Ukrajinci podle reportáže serveru Politico téměř připraveni použít tyto systémy přímo na bojišti k ochraně ukrajinských měst a infrastruktury před ruskými útoky.

Podle amerického brigádního generála Shanea Morgana je to i díky tomu, že vybraní ukrajinští vojáci mají patřičné zkušenosti. „Ukrajinští vojáci jsou působiví a naprosto rychlí studenti,“ prohlásil k desetitýdennímu výcvikovému kurzu. „Vzhledem k jejich rozsáhlým znalostem protivzdušné obrany a zkušenostem v bojové zóně pro ně bylo snazší, i když to nikdy není snadné, pochopit systémy Patriot,“ uvedl. „Jsou nejlepší z nejlepších v tom, co dělají pro Ukrajinu v rámci protivzdušné obrany,“ dodal Morgan.

Chápou, jak bojovat

Jazyková bariéra sice zpočátku ztěžovala výcvik, ale po navýšení počtu tlumočníků se celý proces uspíšil. Roli sehrál také fakt, že vybraní Ukrajinci se podle amerických ohlasů vyznačují tvrdou prací a odhodláním.

Ukrajinští vojáci proto postupovali výcvikem rychle a po určité době byli schopni navrhnout vlastní scénáře boje na základě taktiky, kterou používají Rusové.