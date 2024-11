„Zachránili jste Moldavsko,“ vzkázala po volbách prezidentka Sanduová

Po sečtení 99 procent okrsků vede prezidentka ve druhém kole nad svým rivalem o deset procentních bodů. „Moldavsko, zvítězilo jsi! Dnes jste, drazí Moldavané, dali lekci demokracie, hodnou zápisu do učebnic dějepisu. Dnes jste zachránili Moldavsko! V naší volbě důstojné budoucnosti nikdo neprohrál,“ prohlásila v první reakci Sanduová.

Útok „nepřátelských sil ze zahraničí“

Jeden z prvních úkolů vlády bude podle Sanduové příprava parlamentních voleb, které se mají uskutečnit v létě. Ve vítězném proslovu také uvedla, že Moldavsko během voleb čelilo bezprecedentnímu útoku ze strany „nepřátelských sil ze zahraničí“ a zločineckých organizací.

Volby se konaly v napjaté atmosféře a v obavách z kupčení s hlasy, podvodů nebo zastrašování. „V době, kdy Moldavané hlasují ve druhém kole prezidentských voleb, jsme svědky masivního vměšování Ruska do našeho volebního procesu - snahy, která má velký potenciál zkreslit výsledek. Úřady jsou v pohotovosti,“ zdůraznil bezpečnostní poradce prezidentky Stanislav Secrieru.

Upozornil například na hackerské útoky nebo organizované svozy voličů do volebních místností, což je v rozporu s volebním zákonem. Dít se to mělo například z oblasti separatistického Podněstří, na které má vliv Rusko. „V samotném Podněstří lidé volit nemohli, jelikož vláda Podněstří svrchovanost voleb neuznává,“ sdělila zpravodajka ČT Darja Stomatová. Mnozí se proto vydali volit do Moldavska.