Několik neznámých dronů v noci narušilo vzdušný prostor hned tří zemí NATO – Litvy, Lotyšska a Estonska. NATO kvůli jednomu z nich vyslalo do vzduchu stíhačky. Ukrajinské i ruské drony narušují vzdušný prostor tří pobaltských států dlouhodobě. Rusové navíc překračují hranice NATO i svými vojenskými letadly. Loni kvůli tomu Estonsko aktivovalo článek 4 Severoatlantické smlouvy a spolu s Litvou posílilo od října své hranice s Ruskem za pomoci protitankových zábran. V Lotyšsku začala na začátku listopadu cvičit dosud nejpočetnější mnohonárodní brigáda NATO.
VideoVzdušný prostor pobaltských zemí dlouhodobě narušují drony
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