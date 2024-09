Vratislav očekává kulminaci Odry, povodňová vlna míří do Německa

Meteorologové uvedli, že hladina bude zřejmě dále stoupat a kulminovat by měla okolo 11:00 s tím, že tento stav se udrží zhruba dalších 48 hodin. Krajní scénář aktuálního operačního plánu ochrany pro Vratislav předpokládá vodní stavy mezi 658 a 705 centimetry.

„Byl bych raději, kdybychom udrželi nervy na uzdě a snažili se co nejpřesněji odhadnout tento trend (zvyšování hladiny řek), abychom dokázali přesně informovat obyvatele Vratislavi,“ prohlásil Tusk a varoval před „neopodstatněnou euforií, že to nejhorší je za námi“.

Povodňová vlna dorazila do polské Olawy, v Drážďanech je Labe na třetím stupni

Cesta von der Leyenové do Vratislavi je výrazem solidarity s členskými zeměmi zasaženými záplavami. S premiéry bude jednat o možnostech evropské pomoci v řešení následků přírodní katastrofy z posledních dnů.

Rovněž hladina Labe v Sasku dál pomalu stoupá, třetí povodňový stupeň platí v Schöně u českých hranic a v Drážďanech. Na obou místech by ale měla hladina řeky odpoledne dosáhnout maxima a začít velmi pomalu klesat, vyplývá z informací zemského povodňového centra.

Velká voda na jihu Slovenska

Situace se postupně zlepšuje rovněž na Slovensku. Hladina Dunaje v Bratislavě do rána klesla na 938 centimetrů a do půlnoci by se podle odhadu meteorologů měla snížit o dalších 70 centimetrů. Dříve kulminovala na 985 centimetrech, tedy zhruba o půl metru níže oproti rekordní úrovni z roku 2013.

Morava se na okraji Bratislavy dostala k osmi metrům, dříve dosáhla vrcholu na 839 centimetrech. Vysoká hladina Dunaje a Moravy už v uplynulých dnech komplikovala situaci v okrajových částech slovenského hlavního města. Například do čtvrti Devín, která leží u soutoku obou řek, zajišťovala dopravu obyvatel armáda nákladními vozy.

Na jižním Slovensku ale hladina Dunaje dál stoupala, v Komárnu a ve Štúrovu na slovensko-maďarské hranici by evropský veletok měl kulminovat až v pátek. Například město Komárno ve středu oznámilo, že je před velkou vodou chráněno hrázemi a že voda by se měla dostat jen do záplavových oblastí.

Evakuace na severu Itálie

Bouře Boris se nyní přesunula nad severní Itálii, kde vytrvalé deště způsobily záplavy a sesuvy půdy. Postižené jsou zejména okresy Bologna, Forlì, Cesena a Ravenna a také Rimini. Zhruba osm set lidí muselo opustit své domovy v okolí Ravenny, kde se vylila z břehů řeka Lamone a také řeka Montone, které teče přímo Ravennou. Téměř tisíc evakuovaných je z okolí Bologni.