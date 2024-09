Povodňová vlna dorazila do polské Olawy, v Drážďanech je Labe na třetím stupni

Povodňová vlna na řece Odře dorazila do polského města Olawa v Dolnoslezském vojvodství, připravuje se na ni Vratislav i další města. Záplavy už v předchozích dnech na jihu země zpustošily řadu vesnic a městeček a podle úřadů si vyžádaly několik lidských životů. Na povodňovou vlnu na Odře se připravují i v Braniborsku, v Drážďanech dosáhlo Labe třetího stupně. Na vysoké úrovni zůstává v Bratislavě Dunaj, který už ale kulminoval. V Rakousku hladiny řek klesají. V Itálii se utopil hasič, který při povodních pomáhal.

„Olawou prochází povodňová vlna, činnost služeb včetně hasičů a vojsk územní obrany se soustředí na zabezpečení (protipovodňových) hrází,“ řekl Michal Wójtowicz z místního hasičského sboru. Do zabezpečování hrází se podle něj zapojili i obyvatelé. Na některých místech se objevily průsaky, které se utěsňují pytli s pískem.

V Drážďanech dál stoupá Labe

Hladina Labe v Sasku dál pomalu stoupá. Dosáhla šesti metrů, a překonala tak hranici třetího povodňového stupně. Ten znamená, že by voda mohla zaplavit zastavěné pozemky, silnice a železniční tratě. Kulminovat by ve městě měla řeka v noci na čtvrtek, a to zhruba na 6,2 metru. Při povodních v roce 2002 dosáhlo Labe v Drážďanech na 9,4 metru.

Třetí povodňový stupeň v Sasku nadále platí v Schöně u hranic s Českem, zde se kulminace očekává rovněž v noci na čtvrtek, a to na 6,77 metru. Různé stupně varování před povodní platí po celé délce toku Labe v Sasku, tedy i v Riese a Torgavě; v Sasku-Anhaltsku, kam řeka dál teče, byl zatím první stupeň varování vyhlášen ve Wittenbergu, který leží jihovýchodně od zemské metropole Magdeburku.