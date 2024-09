Protržená polská přehrada ohrožuje tisíce lidí

Extrémní deště způsobily povodně kromě Česka také v Rakousku, Rumunsku a Polsku, kde je situace kritická především v Dolnoslezském vojvodství na jihu země. Poplach vyhlásilo město Opole, na kulminaci Odry se připravuje Vratislav. Ve Varšavě v pondělí mimořádně zasedne vláda. V Dolním Rakousku se čekají srážky až do poloviny týdne, dopravní problémy hlásí Vídeň. Na Slovensku je nejhorší situace na Dunaji.

Do záchranných prací v Polsku se bude zapojovat i česká vrtulníková jednotka Heli Unit. Žádost polského náčelníka generálního štábu schválila ministryně obrany Jana Černochová (ODS).

Do evakuace obyvatel z nejvíce ohrožených míst se zapojily vrtulníky, a to jak vojenské, tak i policejní a od horských záchranářů z Tater, jak uvedl vicepremiér a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. Vrtulníky zasahují hlavně v případech, kdy nelze použít plovoucí transportéry, řekl.

Komplikace v dopravě v Rakousku

Řada toků se kvůli vytrvalému dešti vylila z břehů i v Rakousku a Rumunsku, které hlásí několik obětí. Ve Vídni je složitá dopravní situace, protože byl omezen provoz na čtyřech trasách metra. V záplavami zasažených Dolních Rakousích se navíc čekají další srážky. Zástupce dolnorakouské hejtmanky Stephan Pernkopf řekl, že v příštích dvou dnech má na metr čtvereční napršet až šedesát milimetrů.

Poplach byl vyhlášen ve městě Klosterneuburg severně od Vídně. Voda od světa odřízla části ležící v údolích, hlavními ulicemi se podle radnice nedá projet. Hrozí sesuvy půdy a pády stromů. Podobná situace je v celém širším okrese Tulln.

Rakouské dráhy (ÖBB) do čtvrtečního večera prodloužily výzvu, aby se lidé nevydávali na cesty, pokud to není nezbytně nutné. Společnost zrušila provoz na hlavních tratích vedoucích na jih a západ od Vídně. Týká se to například rychlíků mezi rakouskou metropolí a Salcburkem nebo Štýrským Hradcem (Grazem).