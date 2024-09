Polsko u hranic s Českem evakuovalo vesnici, v Rumunsku zahynuli čtyři lidé

14. 9. 2024

Záchranáři v polské vesnici Glucholazy

Nejméně čtyři lidé zahynuli na jihovýchodě Rumunska v důsledku záplav způsobených silnými dešti. V Polsku evaukovali kvůli povodním čtyři sta lidí z vesnice Glucholazy blízko hranice s Českem. S následky vytrvalých dešťů se potýkají také v Rakousku, kde se situace zhoršuje v Dolních Rakousech. Na Slovensku se připravují na postup povodňové vlny z Rakouska, naopak slovenský úsek řeky Moravy by se neměl vylít z břehů. V Německu postupně stoupá například hladina Labe v Drážďanech, v Alpách sněží.

Nejméně čtyři lidé zahynuli na jihovýchodě Rumunska v důsledku záplav způsobených silnými dešti. Oznámily to rumunské úřady. S lijáky a zvýšenými hladinami řek se potýkají i další země střední a východní Evropy včetně Česka. V polské vesnici Glucholazy ležící poblíž hranic s Českem rozhodl starosta obce o evakuaci před třetí hodinou ráno. Týkala se obyvatel několika ulic přilehlých k řece. Obcí protéká řeka Bělá pramenící v Jeseníkách, hasiči informovali, že vystoupala dva metry nad poplašný stav. „Do akce vyrazí šedesát policistů, město a řeku aktuálně chrání sto hasičů," napsal na síti X polský ministr vnitra Tomasz Siemoniak, který místo navštívil.

Část obyvatel musela být evakuována také z vesnice Morów dále na sever, protože se tu v korytu neudržela místní říčka Mora. Dohromady měli hasiči v regionu na čtyři sta výjezdů. Situace je podle serveru onet.pl na mnoha místech složitá, zejména ve vojvodstvích na jihu a jihozápadě Polska. Polský meteorologický ústav předpovídá vytrvalé dešťové srážky. Na pětatřiceti stanicích překročila úroveň hladiny toků pohotovostní stupeň, oznámil. „Hasiči a policisté jsou v ulicích. Na sto kilometrů cest je už uzavřeno od sobotního rána v Dolnoslezském vojvodství. Předpokládá se, že další kilometry budou přibývat, jak se budou stávat nedostupné,“ doplnil k aktuálním opatřením zpravodaj ČT Andreas Papadopulos.

Zpravodaj ČT Papadopulos o počasí v Polsku (zdroj: ČT24)

Dolní Rakousko přerušuje železniční i autobusový provoz V sobotu brzy ráno byl v Dolních Rakousích preventivně přerušen provoz na několika železničních tratích. Toto opatření začne během dne platit také v regionální autobusové dopravě na levém břehu Dunaje v oblasti Wachau. Nejvyššího stavu by hladiny tamních vodních toků měly dosáhnout převážně v noci na pondělí. Na Dunaji se očekává třicetiletá voda. Na řece Kamp by to měla být až stoletá voda. V Dolních Rakousích se již několik dní na povodeň připravují. Kromě výstavby mobilních ochranných systémů plní pytle s pískem a vytvářejí se rovněž prostory pro zachycování vody. V některých obcích již v pátek večer začaly evakuace. V Horních Rakousech přibývající vodu s obavami vyhlíží například čtyřicetitisícové město Štýr, které patří k nejvíce ohroženým. Leží na řekách Enži a Štýr, jejich hladina už překonala první povodňový stupeň a očekává se, že by mohla do sobotního večera vystoupat až na šest metrů. Toto město se setkalo už s ničivou vlnou povodní v roce 2013, kdy byla zaplavena velká část širšího centra. „Roste i hladina největšího rakouského toku Dunaje, podle prognóz by severně od Vídně měla v některých městech dosáhnout deseti- až dvacetileté povodně, ale například u města Klosterneuburg by měla dokonce dosáhnout až třicetileté povodně. Samotná rakouská metropole je proti povodním poměrně dobře zajištěna, i tam očekávají rozlití Dunaje,“ informoval z Rakouska zpravodaj ČT Jan Šilhan.

Zpravodaj ČT Jan Šilhan k aktuálnímu počasí v Rakousku (zdroj: ČT24)

Nástup zimy na horách a bouřka již v pátek v zemi způsobily dopravní potíže a uzavřely několik silnic. Kvůli počasí musely být zpožděny některé lety na vídeňském letišti Schwechat. Rakousko se nadále obává potíží, které může způsobit silný vítr a sesuvy půdy, zejména v horských oblastech. „V nejbližších hodinách by se hlavní srážkové úhrny měly přesouvat od jihozápadu, od alpských území na severovýchod, tedy například do oblasti Horních a Dolních Rakous, Burgenlandu, okolí Vídně, oblastí blízko českých a slovenských hranic,“ doplnil Šilhan. Slovensko se obává Dunaje, na řece Moravě se výhled lepší Slovensko očekává zhoršení povodňové situace na Dunaji, a to kvůli vývoji na rakouském úseku tohoto evropského veletoku. „Dunaj může dosáhnout úrovně 910 centimetrů. To je úroveň, který by způsobila, že Bratislava by začala být zaplavována,“ uvedl slovenský ministr životního prostředí Tomáš Taraba. Pomoci regulovat vodní tok by měla vodní nádrž Gabčíkovo. Slovenský vodohospodářský podnik začne v neděli od lokality Devín v západní části Bratislavy, kde se Morava vlévá do Dunaje, stavět mobilní protipovodňové zábrany. Pracovníci podniku u Devína už v uplynulých dnech postavili bariéry, a to v souvislosti se stoupající hladinou Moravy. Výhled pro slovenský úsek Moravy se oproti původním očekáváním zlepšil. „Nemělo by dojít k vylití řeky Morava. Věříme, že situace zůstane nejbližší tři dny pod kontrolou,“ řekl Taraba.

V Německu stoupá Labe u Drážďan, v Alpách sněží Německo hlásí, že hladina Labe v Drážďanech pozvolna stoupá, po sobotní deváté dopolední dosáhla 2,7 metru. Pod vodou jsou už první části mostu Carolabrücke, který se v noci na středu částečně zřítil do Labe. Trosky druhého úseku, které nespadly do Labe, ale na zem, se snaží nyní hasiči odstranit. Pomáhají při tom i dva vyprošťovací tanky bundeswehru. Podle mluvčího drážďanských hasičů Michaela Klahreho chtějí hasiči odstranit co největší množství trosek do neděle, kdy se čeká povodňová vlna, jež má přijít po Labi z Česka. Z informací zemského povodňového centra vyplývá, že by mohlo Labe dosáhnout prvního povodňového stupně v sobotu večer na vodočtu v Schöně na hranici s Českem, v neděli ráno už podobně zvýšená hladina bude v Drážďanech. Kulminace se nyní na saských měřicích stanicích čeká od středy do čtvrtka příštího týdne.