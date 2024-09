Extrémní počasí má zasáhnout i okolní státy

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The Local.at , ČT24 , Sme.sk

Podle Taraby by řeka Morava měla v příštích dnech kulminovat na 6,39 metru, přičemž při výšce hladiny zhruba 6,1 metru dochází k jejímu vylévání. Nejvíce ohroženým místem je vesnice Moravský Svatý Ján, kde hladina Moravy v pátek dopoledne vystoupala na 2,7 metru z dřívějších zhruba 80 centimetrů.

„Vývoj povodňové situace bude záviset na tom, co se stane v Česku. Uvidíme, kolik vody tam bude drženo v korytu řeky nebo zda dojde k jejímu přetlaku do území. Děláme všechno pro to, aby k vylití nedošlo,“ řekl Taraba.

Slovenský ministr životního prostředí dále uvedl, že vývoj na Dunaji, který protéká Bratislavou a do kterého se na okraji slovenské metropole Morava vlévá, nebude pro Slovensko představovat problém.

Slovenská armáda vyčlenila čtyři vrtulníky s posádkami pro případ, že bude třeba evakuovat lidi z oblastí, které by během záplav byly nedostupné pro běžnou techniku. Hasiči i policisté přesunuli více techniky a příslušníků na západní Slovensko, v rámci protipovodňových opatření shromáždili také větší množství písku.