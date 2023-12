Vondra se raduje z „českého úspěchu“ při zmírnění Euro 7

Europoslanec Alexandr Vondra (ODS) vnímá jako český úspěch zmírnění návrhu takzvané normy Euro 7 omezující emise automobilů. Ty jsou příčinou velkého množství chorob a předčasných úmrtí a také jedním z hybatelů změny klimatu. Menší ambice v ochraně zdraví a životního prostředí vítá také ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl. V 90‘ ČT24 o tématu hovořil také popularizátor elektromobility Jan Staněk, podle něhož budou auta bez lokálních emisí do tří let stejně drahá nebo i levnější než ta, která své okolí zamořují.

„Je to velký český úspěch,“ zhodnotil zmírnění unijních pravidel europoslanec a místopředseda ODS Alexandr Vondra. Podle něj rozhodnutí „nedestabilizuje“ automobilový průmysl, který hraje v tuzemské ekonomice významnou roli. Zajistí to i dostupnost nových, menších aut v této dekádě, doplnil europoslanec.

Nová norma by měla spíše vytvořit automobilkám čas, aby mohly prostředky do elektromobility investovat, míní popularizátor elektromobility a obnovitelných zdrojů Jan Staněk. Zmínil, že v Evropě prodej čistých bateriových elektromobilů vzrostl v letošním roce o 53 procent.

Podle Vondry je to dobrá zpráva také pro životní prostředí. „Norma zavede omezení u pneumatik a brzd, kde dosud nic takového nebylo, je to férové pro všechny typy aut, včetně elektromobilů,“ myslí si.

Poukázal i na to, že v případě elektromobilů jsou vozy s cenou nad jeden milion korun stejně drahé jako srovnatelné spalovací vozy. „Mají přitom třetinové servisní náklady, zhruba poloviční provozní náklady,“ podotknul. Během tří až čtyř let budou podle jeho slov elektromobily ve střední kategorii dostupné za stejné, potažmo nižší peníze než spalovací auta. „To bude právě konec spalovacích aut.“

Ředitel Sdružení automobilového průmyslu Zdeněk Petzl ocenil, že většina klasických výfukových limitů zůstává v původní formě, blízké normě EURO 6. Poukázal na zpřísnění emisních pravidel u nákladních aut. „Samotná norma není kompletní, ještě bude potřebovat celou řadu prováděcí legislativy, ta bude připravována teprve v následujících měsících a letech,“ upozornil.

Problematické mohou podle něj být požadavky na otěry z pneumatik a brzd, které budou v platnosti od roku 2027.

Norma EURO 7 si podle Petzla vyžádá investice v řádu „minimálně desítek miliard euro“. Pokud jde o zákazníka, věří, že se podaří zajistit dostupnost menších vozidel. „Finální dopad do konkrétní ceny konkrétního vozidla by neměl být tak velký, my jsme varovali, že v tom nejhorším scénáři by vozidla mohla podražit třeba o 150 tisíc korun.“