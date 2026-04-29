Válka s Íránem dosud USA podle odhadů stála 25 miliard dolarů, uvedl Pentagon

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů vypovídá poprvé od začátku války s Íránem také americký ministr obrany Pete Hegseth.
Hurst, který zastává funkci kontrolora, podle Reuters neupřesnil, co přesně odhad vynaložených finančních prostředků zahrnoval a zda zohledňoval předpokládané náklady na obnovu a opravy infrastruktury základen na Blízkém východě poškozené při konfliktu. Spojené státy zaútočily spolu s Izraelem na Írán 28. února, od začátku dubna platí mezi zeměmi křehké příměří.
„Jsem rád, že jste na tuto otázku odpověděl. Protože se na to ptáme už strašně dlouho a nikdo nám tu částku neřekl,“ reagoval na Hurstovo vyjádření demokratický zákonodárce Adam Smith. Dřívější analýzy uváděly, že válka Spojené státy vyšla přibližně na jednu miliardu dolarů (asi 21 miliard korun) denně.
Slyšení Hegsetha a dalších zástupců Pentagonu před výborem pro ozbrojené služby se koná kvůli projednání návrhu vojenského rozpočtu administrativy na rok 2027, který zvyšuje výdaje na obranu na historických 1,5 bilionu dolarů (přes 31 bilionu korun). Podle ministra obrany tento krok „zajistí udržení nejmocnější a nejschopnější armády na světě“.
Opoziční demokraté se velmi rychle zaměřili na válku s Íránem. Kritizovali prudce rostoucí náklady, úbytek kritické munice a bombardování školy, při kterém zahynuly děti. „Největší výzvou a největším nepřítelem, kterému nyní čelíme, jsou bezohledná, bezradná a poraženecká prohlášení demokratů a některých republikánů v Kongresu,“ reagoval Hegseth.
