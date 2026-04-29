Válka s Íránem dosud USA podle odhadů stála 25 miliard dolarů, uvedl Pentagon


před 25 mminutami|Zdroj: ČTK

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů vypovídá poprvé od začátku války s Íránem také americký ministr obrany Pete Hegseth.

Hurst, který zastává funkci kontrolora, podle Reuters neupřesnil, co přesně odhad vynaložených finančních prostředků zahrnoval a zda zohledňoval předpokládané náklady na obnovu a opravy infrastruktury základen na Blízkém východě poškozené při konfliktu. Spojené státy zaútočily spolu s Izraelem na Írán 28. února, od začátku dubna platí mezi zeměmi křehké příměří.

„Jsem rád, že jste na tuto otázku odpověděl. Protože se na to ptáme už strašně dlouho a nikdo nám tu částku neřekl,“ reagoval na Hurstovo vyjádření demokratický zákonodárce Adam Smith. Dřívější analýzy uváděly, že válka Spojené státy vyšla přibližně na jednu miliardu dolarů (asi 21 miliard korun) denně.

Trump na státní večeři s Karlem III. řekl, že USA vojensky porazily Írán
Donald Trump a Karel III.

Slyšení Hegsetha a dalších zástupců Pentagonu před výborem pro ozbrojené služby se koná kvůli projednání návrhu vojenského rozpočtu administrativy na rok 2027, který zvyšuje výdaje na obranu na historických 1,5 bilionu dolarů (přes 31 bilionu korun). Podle ministra obrany tento krok „zajistí udržení nejmocnější a nejschopnější armády na světě“.

Opoziční demokraté se velmi rychle zaměřili na válku s Íránem. Kritizovali prudce rostoucí náklady, úbytek kritické munice a bombardování školy, při kterém zahynuly děti. „Největší výzvou a největším nepřítelem, kterému nyní čelíme, jsou bezohledná, bezradná a poraženecká prohlášení demokratů a některých republikánů v Kongresu,“ reagoval Hegseth.

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

17:18Aktualizovánopřed 2 mminutami
Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

Soud opět poslal Cimického za sexuální útoky a vydírání na pět let do vězení

11:55Aktualizovánopřed 32 mminutami
Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

Prezidentem Hospodářské komory byl opět zvolen Zdeněk Zajíček

10:09Aktualizovánopřed 45 mminutami
Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

13:56Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

Česko zasáhlo sucho, situace se jen tak nezlepší. Na Slovensku je ještě hůř

před 2 hhodinami
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

12:54Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

před 2 hhodinami
Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

14:29Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Pobodání dvou Židů v Londýně považuje policie za teroristický čin

Britská policie ve středu zadržela 45letého muže poté, co před synagogou ve čtvrti Golders Green na severozápadě Londýna pobodal dva Židy. Muž byl původně zadržen kvůli podezření z pokusu o vraždu, později policie uvedla, že událost považuje za teroristický čin. Šéf londýnské policie Mark Rowley podle agentury Reuters řekl, že útok byl namířen proti židovské komunitě. Web The Times of Israel (ToI) dodal, že muže po činu zadrželi pracovníci synagogy a policie jej poté omráčila taserem a zatkla.
Válka s Íránem dosud USA podle odhadů stála 25 miliard dolarů, uvedl Pentagon

Válka s Íránem stála podle odhadů Spojené státy dosud 25 miliard dolarů (521 miliard korun), sdělil americkým zákonodárcům vysoce postavený úředník ministerstva obrany Jules Hurst. Armáda utratila největší část finančních prostředků za munici, dále pak za provoz operací a obnovu vybavení, uvedl podle agentur Reuters a AP zástupce Pentagonu. Před výborem pro ozbrojené služby Sněmovny reprezentantů vypovídá poprvé od začátku války s Íránem také americký ministr obrany Pete Hegseth.
Odlesňování mírně zpomaluje, úbytek lesů však zůstává alarmující

Ačkoli tempo tropického odlesňování v posledních letech dosahovalo negativních rekordů, v roce 2025 se snížilo. Podle monitorovací platformy Global Forest Watch ale zůstává na alarmující úrovni a tento trend může být jen dočasný.
Evropský parlament schválil svou pozici k úpravě systému ETS 2

Evropský parlament (EP) schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise (EK) na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví EU ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu EK, a předpokládají zastropování ceny za tunu CO2.
Komise žaluje Česko a Maďarsko kvůli evropskému zatýkacímu rozkazu

Evropská komise se rozhodla zažalovat Česko a Maďarsko kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Komise o tom informovala v tiskové zprávě. Záležitostí by se měl nyní zabývat Soudní dvůr Evropské unie. České ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že věc se netýká pozdního zavedení právního předpisu EU do českého práva, ale právního sporu ohledně správnosti provedení některých ustanovení. Dodalo, že už zahájilo legislativní práce ke splnění zbylých požadavků.
Paměť pod palbou. Ruská armáda ničí ukrajinské kulturní dědictví

Ruská agrese zanechala svoji stopu prakticky ve všech sférách ukrajinského života. Vedle ztrát na životě obyvatel a nezměrné bolesti a utrpení přinesla také bezprecedentní míru fyzické destrukce. Zatímco materiální škody jsou průběžně vyčíslovány, ruské invazi padají za oběť – často nenávratně – rovněž ukrajinské kulturní památky nevyčíslitelné hodnoty. Více k tématu v obrazovém materiálu Jana Šíra z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
Člun s keporkakem zvaným Timmy dorazil do Dánska

Nákladní člun, na nějž se v úterý 28. dubna podařilo naložit keporkaka, který koncem března uvázl na mělčině u německého pobřeží, pokračuje v plavbě. Odpoledne vplul do dánských výsostných vod. Podle plánu má proplout kolem dánských ostrovů a okolo Jutského poloostrova do Severního moře, kde záchranáři velrybu plánují vypustit. Za noc urazili přibližně 50 kilometrů a ráno proplouvali kolem ostrova Fehmarn. Cesta by měla trvat několik dní. Keporkak ve středu dostal GPS lokátor, který umožní jeho další sledování. Osud velryby, které podle města Timmendorfer Strand začali přezdívat Timmy, poutá už řadu týdnů pozornost německých i zahraničních médií a veřejnosti.
Česko má zájem o surovou ropu z Kazachstánu, řekl Babiš

Česká republika má zájem o dlouhodobé dodávky surové ropy z Kazachstánu, řekl v Astaně premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem. Připomněl také, že tato středoasijská země je největším producentem uranu na světě a má bohatá naleziště i dalších surovin. Česko by s Kazachstánem mohlo spolupracovat například v oblasti vědy a výzkumu jádra či v dalších strategických otázkách. Babiš uvedl, že v Kazachstánu propagoval i české zbrojařské firmy.
