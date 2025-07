V Pásmu Gazy nastupuje hladomor, upozorňuje Štys z Člověka v tísni

V Pásmu Gazy se naplňují nejhorší predikce a nastupuje hladomor, upozorňuje Marek Štys, vedoucí humanitárních programů Člověka v tísni (ČvT). Ke zlepšení situace je podle něj třeba okamžité příměří, které by umožnilo obnovit systém humanitární pomoci. V souvislosti s hladomorem, který v regionu hrozí, obvinila Evropská komise Izrael z porušování lidských práv.

Na to, že se v Pásmu Gazy odehrává nejhorší možný scénář hladomoru, upozornila zpráva platformy Integrovaná klasifikace potravinové bezpečnosti (IPC), kterou tvoří agentury OSN a mezinárodní nevládní organizace.

Expert: Poslední varování pro Izrael a svět

Podle Štyse je zpráva IPC posledním varováním pro Izrael a mezinárodní společenství, aby situaci v Pásmu Gazy výrazně změnily a aby byl okamžitě obnoven komplexní systém humanitární pomoci.

„Není to jen o potravinové bezpečnosti, je to o přístupu ke zdravotnictví, pitné vodě a základním lidským potřebám. Je to o zajištění bezpečnosti a zamezení masivním přesunům populace. Gazané nyní žijí na zhruba třinácti procentech celkové plochy Gazy, tato extrémní koncentrace lidí je velkým problémem. Nic z toho se nemůže stát, pokud nenastane příměří,“ vysvětlil vedoucí humanitárních programů ČvT.

Shazování humanitární pomoci ze vzduchu podle něj nic nezmění, protože jde jen o kapku v moři. „Německo, Španělsko, Jordánsko dohromady shodilo nebo plánuje shodit asi padesát tun pomoci, což je asi pět nákladních automobilů. Do Gazy se musí dostávat několik set nákladních automobilů s pomocí denně,“ zdůraznil.